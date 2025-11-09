Aktivistët protestojnë ndaj “heshtjes” së PETA-s për vrasjen e kafshëve nga Izraeli

Aktivistë për të drejtat e kafshëve kanë kritikuar organizatën ndërkombëtare PETA për “heshtjen” e saj ndaj vrasjes dhe keqtrajtimit të kafshëve gjatë gjenocidit izraelit në Gaza.
Sipas mediave ndërkombëtare, protestuesit akuzojnë PETA-n se po tregon qasje të dyfishtë, duke reaguar ashpër ndaj abuzimeve ndaj kafshëve në vende të tjera, por jo ndaj atyre që ndodhin në zonat e konfliktit në Palestinë.
PETA është përgjigjur duke thënë se dënon torturën dhe vrasjen e kafshëve nga të gjitha palët, përfshirë ushtrinë izraelite, por kritikët e quajnë reagimin e saj të vakët dhe të vonuar.
Protestat synojnë të ngrenë ndërgjegjësimin për fatin e mijëra kafshëve të ngordhura ose të plagosura nga bombardimet dhe sulmet ushtarake në Gaza. /mesazhi