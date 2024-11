Aktivisti 18-vjeçar pro Pa’lestinës kërkon mbështetje urgjente mes ngacmimeve sioniste

Guy Christensen i njohur si “YourFavoriteGuy” (@guychristensen_) në rrjetët sociale e përshkruan situatën si të rëndë dhe thotë se ka prova, duke përfshirë telefonata, filmime dhe mesazhe, për të mbështetur pretendimet e tij.

Ai tregon se nuk mund të flasë më për këtë çështje derisa të ketë zhvillime të tjera, nëse situata nuk përshkallëzohet në mënyrën se si ai ishte paralajmëruar. Nëse ndodh, ai planifikon të kërkojë ndihmë të konsiderueshme.

Update on today’s events:

I need strong support from you guys rn. This is a very serious situation.

I have phone calls, footage, and texts to show you.

This will probably be the last you hear about this from me until I come out with this- unless the situation develops in the… pic.twitter.com/bIyBDvXQjY

— YourFavoriteGuy (@guychristensen_) November 2, 2024