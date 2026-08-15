Akuza e rëndë ndaj një peshkopi në Angli trondit sërish udhëheqjen katolike

David Oakley, tani 70 vjeç, duhet të vuajë penalisht një akt përdhunimi të kryer në të 40-at
Peshkopi i Northampton-it është paraqitur në gjykatë i akuzuar për përdhunimin e një vajze adoleshente gjatë një pelegrinazhi në Lourdes, një qytet i vogël në rrëzë të Pirenejve.
David Oakley, tani 70 vjeç, akuzohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me vajzën, e cila atëherë ishte 15 vjeçe, dy herë në fillim të viteve 2000.
Oakley, i cili atëherë ishte në të 40-at dhe prift katolik, u akuzua në qershor për dy akuza për përdhunim të një vajze nën 16 vjeçe, pas një hetimi nga grupi i punës për përdhunim dhe krime të rënda seksuale i Policisë së Staffordshire.
Peshkopi u paraqit në Gjykatën e Magjistraturës së Westminster të enjten nëpërmjet një lidhjeje video nga zyra e avokatit të tij për t’u përballur me akuzat për herë të parë.
Prokurorja Sarah Madden i tha gjykatës se Oakley dhe vajza “filluan të dilnin bashkë… pasi shkuan në një pelegrinazh në Lourdes”. “Ajo kujton se ka kryer marrëdhënie seksuale me të pandehurin në të paktën dy raste”, tha znj. Madden.
Lourdes, në Francën jugperëndimore, tërheq turma pelegrinësh çdo vit në Shenjtëroren e Zonjës Sonë të Lourdes – një nga vendet më të njohura të pelegrinazhit katolik në botë.
Oakley, i lindur në Stourbridge, West Midlands, dhe i shuguruar në vitin 1980, u bë Peshkop i Northampton-it në vitin 2020. Ai tani është tërhequr nga detyrat publike priftërore pasi u arrestua fillimisht nga policia në shtator të vitit të kaluar.
Oakley nuk u kërkua të pranonte fajësinë për asnjërën nga akuzat, pasi Kryegjyqtari Paul Goldspring e riktheu çështjen në Gjykatën Qendrore Penale në Londër.
“Duke pasur parasysh publicitetin e çështjes dhe të dhënat e mëparshme të të pandehurit, kjo çështje duhet t’i referohet Gjykatës Qendrore Penale”, tha gjykatësi, duke e liruar Oakleyn me kusht që ai të mos kontaktojë viktimën e supozuar ose familjen e saj, në pritje të një seance dëgjimore për pranimin e fajësisë më 10 shtator.
Pasi akuzat penale u bënë publike, Dioqeza Katolike e Northampton-it tha se Oakley u akuzua pas një hetimi mbi “akuzat e mëparshme në lidhje me çështjet e mbrojtjes së fëmijëve”. “Ne e kuptojmë se kjo do të jetë jashtëzakonisht shqetësuese për të gjithë të përfshirët, por nuk mund të komentojmë më tej mbi procedurat ligjore në vazhdim”, shtoi dioqeza në një deklaratë.
Në qershor, Papa Leo XIV emëroi përkohësisht kreun e katolikëve në Angli dhe Uells, Richard Moth, për të mbikëqyrur Dioqezën e Northampton-it pas akuzave kundër Oakley-t.
Konferenca e Peshkopëve Katolikë të Anglisë dhe Uellsit tha në një deklaratë: “Ky është një rol i përkohshëm, përmes të cilit Selia e Shenjtë siguron që administrimi baritor i një dioqeze të vazhdojë kur nuk është e mundur që një peshkop të ushtrojë funksionet e tij. Prandaj, administrimi i Dioqezës së Northampton-it tani i është dhënë Kryepeshkopit Moth nga Ligji Kanonik.”
Kryepeshkopi Moth tha: “Jam veçanërisht i nderuar nga besimi që më dha Shenjtëria e Tij Papa Leo XIV duke më besuar këtë mision si vikar apostolik i Dioqezës së Northamptonit, përveç shërbesës sime si Kryepeshkop i Westminster-it. U kërkoj atyre që jam thirrur t’u shërbej të luten për mua, që Zoti të vazhdojë të më japë udhëzimin shpirtëror dhe mençurinë e nevojshme për të kryer këto detyra.” /tesheshi