Al-Burhan i Sudanit viziton Arabinë Saudite, takim me princin e kurorës

Kryetari i Këshillit Sovran Tranzitor të Sudanit, Abdel Fattah al-Burhan, mbërriti të hënën në Arabinë Saudite për një vizitë zyrtare.
Vizita vjen në kohën kur Sudani po përballet me një luftë të përgjakshme më shumë se dyvjeçare mes ushtrisë sudaneze, e udhëhequr nga Burhani, dhe forcave paraushtarake të Forcave të Mbështetjes së Shpejtë (RSF).
Agjencia shtetërore saudite SPA njoftoi për mbërritjen e Burhanit pa dhënë detaje për agjendën e vizitës. Më vonë, ai u takua me princin e kurorës së Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman, me të cilin diskutoi zhvillimet e fundit në Sudanin e prekur nga konflikti.
Arabia Saudite është pjesë e mekanizmit ndërkombëtar “Quad”, së bashku me SHBA-në, Egjiptin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, i cili në shtator propozoi një armëpushim humanitar tre-mujor si hap drejt një armëpushimi të përhershëm dhe një tranzicioni drejt një qeverie civile.
Konflikti në Sudan, që shpërtheu në prill të vitit 2023, ka shkaktuar mijëra viktima dhe ka zhvendosur miliona njerëz. /mesazhi