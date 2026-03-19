Al-Sharaa: Fitorja historike e revolucionit riktheu Sirinë në vendin e saj mes kombeve

Al-Sharaa: Fitorja historike e revolucionit riktheu Sirinë në vendin e saj mes kombeve

President Ahmad al-Sharaa

Presidenti Sirian Ahmad al-Sharaa deklaroi se fitorja historike e arritur nga revolucioni sirian ka rikthyer Sirinë në vendin e saj të merituar në mesin e kombeve.

Në një mesazh të publikuar me rastin e 15-vjetorit të revolucionit sirian, ai theksoi sakrificat e popullit sirian gjatë viteve të konfliktit, duke përmendur gjakun e dëshmorëve, vuajtjet e të zhvendosurve, dhimbjen e familjeve dhe qëndresën e të burgosurve.

“Populli sirian ngriti të vërtetën përballë padrejtësisë dhe tiranisë dhe hapi rrugën drejt fitores përmes sakrificave të mëdha,” u shpreh ai.

Al-Sharaa shtoi se këto sakrifica çuan në një triumf historik që, sipas tij, riktheu Sirinë në skenën ndërkombëtare. /mesazhi

