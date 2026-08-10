Alarmi i imamit të Al Aksa mbi planin djallëzor të izraelitëve…

Synohet izolimi i xhamisë dhe boshatisja e lagjeve palestineze
Sheikh Ikrima Sabri, predikuesi i xhamisë së shenjtë Al Aksa dhe kryetar i Këshillit të Lartë Islamik në Jerusalem, ka ngritur alarmin mbi planet izraelite të kolonizimit që synojnë lagjet Silvan, Batn al-Hawa, al-Bustan dhe Wadi Hilweh në Jerusalemin e pushtuar.
Në një deklaratë për shtyp, ai theksoi se këto plane përbëjnë një brez kolonizimi në zgjerim të shpejtë, me qëllim zbrazjen e zonave menjëherë rreth xhamisë Al Aksa dhe transformimin demografik e gjeografik të tyre, duke imponuar atë që ai e quajti “realitet biblik kolonizues”.
Sipas Sabrit, autoritetet izraelite po kërkojnë të shpërbëjnë popullsinë palestineze që jeton më pranë mureve të Qytetit të Vjetër të Jerusalemit, duke përdorur prishje shtëpish, dëbime dhe kufizime ndërtimi, ndërkohë që grupeve kolonizuese u lejohet të marrin kontrollin e pronave dhe tokave.
Ai tha se zona po pastrohet për t’i hapur rrugë projekteve arkeologjike dhe turistike që promovojnë të ashtuquajturin “Qyteti i Davidit”.
Sheikh Sabri theksoi se lufta në Jerusalem shkon përtej synimit të shtëpive apo pronave individuale, duke përfshirë ndryshimin e plotë të peizazhit historik dhe kulturor të qytetit dhe shndërrimin e lagjeve palestineze në enklava të izoluara të rrethuara nga vendbanimet.
Ai paralajmëroi se trajtimi i këtyre masave nga komuniteti ndërkombëtar si “çështje të veçanta planifikimi” i jep Izraelit mbulesë për të vazhduar transformimin sistematik të zonës rreth xhamisë Al Aksa.
Sabri tha se qëndresa e banorëve të Silvanit, al-Bustanit dhe Batn al-Hawas përfaqëson vijën e parë të mbrojtjes për xhaminë Al Aksa.
Në këto kushte, ai bëri thirrje për veprim urgjent arab, islamik dhe ndërkombëtar për të ndaluar dëbimet dhe prishjet dhe për të parandaluar planet për të izoluar Al Aksan nga rrethinat e saj palestineze.
Raporte zyrtare palestineze dhe të OKB-së kanë dokumentuar një rritje të ndjeshme të prishjeve të shtëpive dhe urdhrave të dëbimit të detyruar në zonat e Jerusalemit Lindor të pushtuar, shpesh nën pretendimin e mungesës së lejeve të ndërtimit.
Kjo ka ndodhur paralelisht me rritjen e prishjeve vetëvullnetare të detyruara, ku banorët prishin shtëpitë e tyre për të shmangur gjobat e rënda. /tesheshi