Albanese pyet: Pse shtetet nuk thyejnë bllokadën e Gazës?

Francesca Albanese, raportuese speciale e OKB-së për territorin palestinez të pushtuar, ka ngritur pyetje pse shtetet nuk kanë përdorur flotat e tyre detare për të thyer bllokadën izraelite ndaj Gazës.
Ajo theksoi se qytetarë nga e gjithë bota, me “anije të vogla e të pafuqishme”, kanë arritur deri në 60 milje detare pranë Gazës, ndërsa shtetet me marina të pajisura mirë nuk kanë ndërmarrë hapa të ngjashëm.
“Pse shtetet nuk thyejnë bllokadën me flotat e tyre detare?”, shkroi Albanese në rrjete sociale, duke shtuar: “Jo, nuk e pranojmë këtë realitet. Shkoni Flotilja! Lundrim të sigurt.” /mesazhi