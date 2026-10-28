Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio shndërrohet në një kabriolet me dy ulëse dhe motor V6

Kompania italiane e karrocerive Castagna Milano ka prezantuar një projekt të veçantë për transformimin e Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio në një kabriolet me dy ulëse, karroceri prej fibrash karboni dhe një dizajn krejtësisht të ri. Projekti synon ta shndërrojë sedanin sportiv në një grand tourer ekskluziv, me kapak shumë më të gjatë të motorit dhe përmasa që dallojnë dukshëm nga modeli standard.
Megjithatë, pjesa e përparme ka ngjallur diskutime për shkak të ngjashmërisë me modelet e Peugeot. Dritat e ditës në formë dhëmbësh dhe elementet këndore krijojnë një pamje që të kujton stilin e markës franceze, ndonëse pjesa tjetër e projektit synon të ruajë karakterin sportiv të Alfa Romeos.
Sipas propozimit të Castagna Milanos, ulëset e përparme do të zhvendoseshin 330 milimetra më prapa, duke krijuar hapësirë për një kapak dukshëm më të gjatë. Ky i fundit do të ishte 40 milimetra më i ulët se ai i modelit standard dhe do të përfshinte një pjesë të madhe të ekspozuar prej fibrash karboni. Në pjesën e përparme parashikohen gjithashtu kanale këndore në formë Y-je për ftohjen e frenave, të cilat do të mbulonin pjesërisht fenerët.
Projekti përfshin edhe zgjerimin e të dy akseve për t’i përshtatur me përmasat e versionit më ekstrem Giulia GTAm, si dhe shtesa të theksuara në parafangot e automjetit. Në pjesën e pasme, një vijë e veçantë e karrocerisë do të rrethonte trupin dhe do të përfshinte dritat e pasme, ndërsa difuzori dhe spoileri aktiv do t’i jepnin makinës një pamje më agresive.
Ndryshime të rëndësishme parashikohen edhe në kabinë, ku do të përdoreshin elemente prej druri, dy lloje lëkure dhe xhama të rinj. Pavarësisht heqjes së çatisë së fortë dhe ulëseve të pasme, kompania pretendon se makina do të ofronte 623 litra hapësirë për bagazhe kur çatia prej pëlhure të ishte e palosur.
Castagna Milano synon që automjeti të peshojë vetëm 1,420 kilogramë, një shifër që do ta bënte atë relativisht të lehtë për këtë kategori. Megjithatë, pesha mbetet një objektiv i projektit dhe mund të konfirmohet vetëm nëse makina ndërtohet realisht.
Nën kapakun e zgjatur do të ruhej motori i njohur 2.9-litërsh V6 me dy turbo të Alfa Romeos. Castagna Milano nuk ka bërë të ditur nëse do të ketë ndryshime në fuqinë e motorit, por planifikon një raport më të gjatë të transmisionit për të përmirësuar efikasitetin gjatë udhëtimeve të gjata. Kjo tregon se modeli synohet më shumë si një grand tourer luksoz sesa si një makinë e orientuar vetëm drejt pistës.
Për momentin, Giulia Quadrifoglio Cabriolet ekziston vetëm si propozim digjital. Për ta realizuar, Castagna Milano duhet të gjejë një klient të gatshëm të financojë prodhimin e një ekzemplari unik. Projekti synon gjithashtu të tregojë se ndërtuesit e pavarur të karrocerive mund të ofrojnë personalizime të veçanta në një kohë kur prodhuesit e automjeteve po i zhvillojnë gjithnjë e më shumë këto shërbime brenda kompanive të tyre.
Ideja vjen në një kohë kur Alfa Romeo nuk ka zgjeruar familjen Giulia me versione kupe, kabriolet apo karavan, të cilat mund të kishin përfituar nga përdorimi i një platforme të përbashkët. Për gjeneratën aktuale, një zgjerim i tillë duket pak i mundshëm, duke u lënë hapësirë kompanive të specializuara që të krijojnë modele për klientët që kërkojnë diçka më të rrallë.
Castagna Milano nuk është kompania e parë që synon ta bëjë Giulia-n më ekskluzive. Në vitin 2022, shtëpia italiane e dizajnit Zagato prezantoi Giulia SWB Zagato, një kupe me dy dyer, karroceri të veçantë dhe siluetë tradicionale të një grand tourer-i. Edhe ai model bazohej në platformën e Giulia Quadrifoglio dhe përdorte të njëjtin motor V6 me dy turbo, me frymëzim nga versioni sportiv GTAm.
Dy projektet ndjekin rrugë të ndryshme për të arritur të njëjtin synim: shndërrimin e sedanit sportiv të Alfa Romeos në një automjet të prodhuar në seri shumë të kufizuar. Zagato zgjodhi një kupe me çati fikse, ndërsa Castagna Milano propozon një kabriolet me dy ulëse, kapak të zgjatur të motorit dhe përdorim të gjerë të fibrave të karbonit.
Asnjëri prej këtyre modeleve nuk ofrohet në konfiguruesin zyrtar të Alfa Romeos. Ato synojnë klientë të gatshëm të paguajnë më shumë për një automjet unik, që dallon nga modelet e prodhimit masiv. Mbetet të shihet nëse propozimi i Castagna Milanos do të marrë miratimin e një klienti dhe do të shndërrohet në një makinë të vërtetë.