Alfa Romeo prezanton konceptin Cuorerosso, një GT me katër dyer dhe motor V6

Alfa Romeo po përgatitet të hapë një kapitull të ri në historinë e saj, jo me një tjetër SUV, por me një koncept sportiv GT që kombinon dizajnin italian, performancën dhe mundësinë e elektrifikimit.
Prodhuesi italian do ta prezantojë modelin e ri Cuorerosso në panairin e automobilave në Paris në vitin 2026. Koncepti ka katër dyer, katër ulëse dhe, të paktën në versionin aktual, një motor tradicional me benzinë.
Cuorerosso shërben si një pararendës i gjuhës së ardhshme të dizajnit të Alfa Romeos, duke dhënë gjithashtu një ide se si marka mund t’i zhvillojë modelet e saj sportive në një industri që po kalon gjithnjë e më shumë drejt elektrifikimit.
Kompania e përshkruan konceptin si një manifest “multi-energy”, që nënkupton se arkitektura e tij mund të përshtatet në të ardhmen për motorë hibridë, hibridë me karikim nga priza ose sisteme plotësisht elektrike. Për momentin, megjithatë, Cuorerosso mbështetet te një motor që adhuruesit e markës e njohin mirë: njësia V6 me vëllim 2.9 litra dhe dy turbo.
Pamjet e para ngacmuese kishin krijuar përshtypjen se Alfa Romeo po përgatiste një tjetër makinë sportive me dy dyer. Koncepti përfundimtar tregon se bëhet fjalë për një GT me katër dyer dhe katër ulëse, duke ruajtur njëkohësisht përmasat dhe karakterin e një makine sportive.
Cuorerosso nuk është as një automjet tepër i madh. Me gjatësi të përafërt me atë të Lexus IS ose Tesla Model 3, ai është projektuar me përmasa që, sipas Alfa Romeos, janë realiste për një makinë të mundshme prodhimi. Kompania thotë se pjesa e pasme ofron hapësirë të mjaftueshme mbi kokë për dy të rritur me përmasa mesatare.
Përmasat e konceptit janë 4,7 metra në gjatësi, 2 metra në gjerësi dhe 1,3 metra në lartësi. Këto dimensione i japin një profil të ulët dhe të gjerë, tipik për një makinë sportive të orientuar drejt performancës.
Nën karroceri ndodhet motori V6 2.9-litërsh me dy turbo, i njëjti që përdoret te versionet aktuale Giulia Quadrifoglio dhe Stelvio Quadrifoglio. Alfa Romeo ende nuk ka bërë të ditur fuqinë e Cuorerosso-s, por ka lënë të kuptohet se elektrifikimi mund ta rrisë atë përtej nivelit aktual të modeleve të saj me performancë të lartë.
Koncepti mund të pajiset gjithashtu me tërheqje në të katër rrotat, si pjesë e një konfigurimi të elektrifikuar.
Dizajni është zhvilluar nga ekipi i stilistëve të Alfa Romeos, nën drejtimin e Alejandro Mesonero. Procesi i krijimit nisi në një mënyrë të pazakontë: fillimisht, projektuesit formësuan siluetën bazë të automjetit pa rrota, dritare apo edhe grilën tradicionale të markës.
Qëllimi ishte që vëmendja të përqendrohej te përmasat, linjat dhe sipërfaqet e karrocerisë përpara se të shtoheshin elementet përfundimtare.
Rezultati është një dizajn i pastër dhe i dallueshëm. Dritaret janë të integruara rrafsh me karrocerinë, ndërsa pjesa e jashtme shmang elementet dekorative në ngjyrë të zezë me shkëlqim, të cilat janë bërë të zakonshme te shumë makina moderne.
Pjesa e përparme karakterizohet nga fenerë të mprehtë në formë trekëndore, të vendosur rreth një interpretimi më minimalist të grilës ikonike “Trefoil” të Alfa Romeos.
Edhe logoja është ridizajnuar për këtë koncept: në pjesën e përparme përdoret një emblemë e sheshtë dydimensionale, ndërsa simboli i njohur i gjarprit është integruar në grilë.
Nga profili anësor, Cuorerosso shfaqet i gjatë dhe i ulët. Pjesa e pasme është më agresive, me harqe të fryra mbi rrotat e pasme që i japin makinës një pamje muskulore. Këto elemente krijojnë ngjashmëri vizuale me Alfa Romeo 33 Stradale, një prej modeleve më të veçanta sportive të markës.
Pavarësisht formave të theksuara, koncepti është projektuar edhe duke pasur parasysh aerodinamikën. Alfa Romeo deklaron se Cuorerosso ka koeficient të rezistencës së ajrit prej 0,28, një rezultat i krahasueshëm me atë të disa automjeteve elektrike moderne.
Edhe kabina kombinon elemente tradicionale me teknologji digjitale. Sistemi kryesor multimedial është i integruar në konsolën qendrore, ndërsa ekrani përpara shoferit, të cilin kompania e quan “dynamic telescope”, ndryshon në varësi të mënyrës së drejtimit: Cruise, Sport ose Quadrifoglio.
Sistemi mund të shfaqë njëkohësisht navigimin dhe informacionet e automjetit përmes dy elementeve të veçanta, ose të thjeshtohet për ta mbajtur vëmendjen e shoferit te rruga. Alfa Romeo thotë se kjo teknologji, së bashku me ekranin e konsolës qendrore, është patentuar dhe mund të përdoret në modelet e ardhshme të prodhimit.
Pjesa tjetër e kabinës është projektuar duke marrë parasysh formën e trupit të njeriut. Strukturat e skalitura rreth ulëseve dhe pjesës qendrore krijojnë një ambient që ndërthur funksionalitetin me karakterin sportiv.
Thekset e kuqe kalojnë gradualisht drejt nuancave më të errëta, duke krijuar një efekt që, sipas kompanisë, synon të kujtojë rrahjet e një zemre.
Edhe pse Cuorerosso, në formën aktuale, nuk pritet të kalojë drejtpërdrejt në prodhim serik, dizajni dhe teknologjitë e tij mund të ndikojnë në modelet e ardhshme të Alfa Romeos. Kjo përfshin edhe SUV-in kompakt që marka ka paralajmëruar për vitin 2027.
Ende nuk dihet se sa nga elementet e konceptit do të ruhen në automjetet e prodhimit. Megjithatë, Cuorerosso jep një sinjal se e ardhmja e Alfa Romeos nuk do të kufizohet vetëm te SUV-të dhe makinat plotësisht elektrike.
Marka synon të vazhdojë të zhvillojë automjete sportive me motorë me gjashtë cilindra, edhe nëse elektrifikimi do të luajë një rol gjithnjë e më të madh në rritjen e performancës dhe përmirësimin e efikasitetit.