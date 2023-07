Alfa Romeo Quadrifoglio do të kenë mbi 1000 kuaj/fuqi

Ne jemi ende duke pritur për Alfa-n e parë tërësisht elektrik.

Edhe pse Alfa Romeo është zotuar gjithashtu për një të ardhme elektrike, ne jemi ende duke pritur për modelin e parë plotësisht elektrik. Do të jetë një model SUV nënkompakt i pozicionuar poshtë modelit Tonale. Megjithatë, për fansat e kësaj marke, informacione të tjera janë shumë më interesante.

Dhe kështu versionet Quadrifoglio do të mbeten në ofertë. Mund të harrojmë motorin e shkëlqyer 2.9 V6 biturbo. Kreu i kompanisë, Jean-Philippe Imparato, konfirmoi në një intervistë për Australian CarSales se shenja e tërfilit me katër fletë do të mbahet nga modelet elektrike.

Disqet e tyre do të kenë fuqi midis 900 dhe 1000 kuaj/fuqi, që është afërsisht dy herë më shumë se modelet e sotme të performancës më të mirë Giulia dhe Stelvio.

Imparato shpjegon gjithashtu se si do të tërheqë klientët. Ata do t’i vendosin pas timonit të Quadrifoglio dhe do të ofrojnë një përvojë të paharrueshme ngjarje. Gjegjësisht, marka dëshiron t’i japë përparësi përvojës së vozitjes në vend të të dhënave të përshpejtimit dhe kohës së xhiros së Nürburgring me të cilën janë të fiksuar sot disa prodhues të veturave.

Le të përmendim edhe një informacion, që është se Alfa Romeo po përgatit një tjetër model special që do të funksionojë me benzinë.

Ai do të pozicionohet mbi performancën më të lartë të modeleve të përmendura më parë, dhe premiera do të jetë në fund të vitit. Me sa duket, këta janë pasardhës të denjë të modeleve 4C dhe 8C, por edhe një lamtumirë po aq e denjë për motorin me djegie të brendshme.