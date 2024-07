Pas 17 vitesh, R35 Nissan GT-R po ndalon prodhimin

Nissan njoftoi se prodhimi GT-R për tregun e Amerikës së Veriut do të përfundojë në tetor, me dy modele speciale, Skyline dhe Takumi.

Por edhe nëse GT-R qëndron në prodhim përtej tetorit, me siguri nuk do të jetë për shumë gjatë.

Të dy, si kurrë më parë, vijnë me një motor V6 3.8 litra me 565 kuaj fuqi dhe sistem të lëvizjes me të gjitha rrotat.

Nissan njoftoi se tani është fokusuar në të ardhmen dhe epokën tjetër të inovacionit.

Marka ka treguar një koncept elektrik GT-R, Hyper Force, por mund të mos arrijë deri në fund të dekadës.