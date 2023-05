Alibeaj: Momenti për të bërë një ndarje të madhe me të shkuarën

Kryetari i deleguar i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Enkelejd Alibeaj, deklaroi se shqiptarët e kanë në dorë që të bëjnë një ndarje të madhe me të shkuarën duke votuar kandidatët e tij.

Gjatë fjalës së tij, pasi votoi mëngjesin e së dielës, Alibeaj tha se ndarjet e mëdha bëhen vetëm me pjesëmarrje masive të qytetarëve në zgjedhje.

“Sot është dita që shqiptarët, ata të cilët ndoshta edhe në momentet e mëparshme, kohë më parë nuk është se kanë ardhur, kanë refuzuar votimin, sot do të duhet të vijnë, sepse kjo është mënyra, ky është momenti për të bërë një ndarje të madhe me të shkuarën, dhe kjo është në dorë të shqiptarëve. Ndarjet e mëdha me të shkuarën bëhen vetëm dhe do të jenë vetëm me pjesëmarrje masive të shqiptarëve”, tha Alibeaj.

Ai deklaroi se sot qytetarwt duhet të vendosin se di duhet të jetë nesër Shqipëria.

“Sot askush nuk mund të rri dhe të sodis. Ka shumë motive, një mijë e një motive që njerëzit të ngrihen, si ai zotëria aty që ka ardhur aty me bastun, në atë moshë, që kanë gjithë ato motive të forta për të dalë. Dhe mbi të gjitha, motivi numër një është për të ndryshuar realisht atë se çfarë Shqipëria do të duhet të jetë nesër. Dhe se si do të duhet të jetë nesër, do të duhet ta vendosim sot. Si? Duke u ndarë nga e shkuara”, deklaroi Alibeaj.

Partia Demokratike e Shqipërisë së Alibeajt ka 14 kandidatë për kryetarë në të gjithë vendin. Ndërsa pjesa tjetër e demokratëve, të bashkuar rreth Sali Berishës, garojnë me siglën e koalicionet “Bashkë fitojmë”.