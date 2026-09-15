Altman paralajmëron për dy mënyra se si Al mund të shkojë ‘shumë keq’

Sam Altman ka paralajmëruar për dy mënyra kryesore se si Al mund të shkojë “shumë keq”.
Humbja e kontrollit mbi të ardhmen e AI: Kjo është diçka që Altman e ka përshkruar si “të papranueshme”.
Ai tha se AI duhet “gjithmonë t’u shërbejë njerëzve” dhe se, për ta garantuar këtë, teknikat e sigurisë dhe harmonizimit duhet të mbahen përpara zhvillimit të aftësive të modeleve.
Përqendrimi i pushtetit: Altman paralajmëroi gjithashtu për një botë ku fuqia e AI do të përqendrohej gjerësisht “nga një person ose kompani”.
Një situatë e tillë, sipas tij, do të mund të krijonte rreziqe të mëdha për shoqërinë dhe për mënyrën se si kontrollohet kjo teknologji.
Në fund, shqetësimi i Altman nuk lidhet vetëm me atë se sa e fuqishme mund të bëhet AI, por edhe me mënyrën se si ajo do të kontrollohet dhe nga kush.
Ai nënvizon se zhvillimi i shpejtë i Al duhet të shoqërohet me mekanizma të fortë sigurie, në mënyrë që teknologjia të mbetet në shërbim të njerëzve dhe të mos përfundojë si një burim pushteti i pakontrolluar në duart e individëve apo kompanive të vetme.