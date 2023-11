Altun: Mbajtja e kanaleve të hapura ndihmon raportet Turqi-Greqi

Edhe pse Turqia dhe Greqia duhet të zgjidhin çështjet e vjetra, mbajtja e të gjitha kanaleve të hapura ndihmon në ndërtimin e besimit dhe respektit më të madh për çështjet e ndjeshme dhe interesat jetike të njëri-tjetrit, tha drejtori i Departamentit të Komunikimit në Presidencën Turke, Fahrettin Altun.

“Duhet t’i mbajmë të gjitha kanalet hapur. Ne duhet të flasim me njëri-tjetrin, jo me palët e treta për ne. Një mirëkuptim i tillë i përbashkët do të ndihmonte në ndërtimin e besimit dhe respektit më të madh për çështjet e ndjeshme dhe interesat jetike të njëri-tjetrit”, tha Altun në një intervistë për gazetën greke “Ta Nea”.

Ai shtoi se për sa kohë që ka “transparencë më të madhe, parashikueshmëri dhe një ndjenjë fqinjësie të mirë”, të dyja vendet do të kenë hapësirë ​​të mjaftueshme për të zgjidhur dallimet e tyre. Duke theksuar se askush nuk përfiton nga tensionet, Altun tha se Türkiye dhe Greqia duhet të merren me çështje të kahershme dhe se shumica e tyre janë të ndërlidhura dhe komplekse.

“Ne mund t’i zgjidhim ato për të mirën e brezave të ardhshëm”, tha ai, duke shtuar se të dyja vendet u detyrohen brezave të ardhshëm marrëdhëniet e mira fqinjësore që ekzistonin gjatë kohës së Mustafa Kemal Atatürk, themelues i Republikës së Turqisë dhe Eleftherios Venizelos, i cili shërbeu disa mandate si kryeministër grek gjatë periudhës së Ataturkut.

“Bashkëpunimi mes tyre ishte një hap i madh drejt së ardhmes. Ne duhet të vazhdojmë me këta hapa. Vendet tona janë në të njëjtën aleancë (NATO) dhe sot kemi rrethana shumë më të mira. Dhe, ne gjithashtu kemi sfida të përbashkëta”, shtoi ai.

Duke theksuar se zgjidhja e çështjeve midis vendeve kërkon besim dhe përpjekje reciproke, dialog dhe durim të ndershëm dhe konstruktiv, Altun tha se është e rëndësishme të shmanget përshkallëzimi i retorikës.

“Politikanët duhet të përmbahen nga deklaratat provokuese që tërheqin vëmendjen e mediave. Kur shikojmë mediat greke, vërejmë me keqardhje se ka ende një numër të madh artikujsh dhe komentesh për Turqinë që nuk pasqyrojnë të vërtetën dhe ndikojnë negativisht në opinionin publik grek”, tha ai.

Opinioni publik është i rëndësishëm sepse kufizon vendimmarrësit, vuri në dukje Altun, duke theksuar se qëndrimi konstruktiv i medias do të reflektonte pozitivisht në opinionin publik, i cili nga ana e tij do t’u jepte politikanëve lirinë e nevojshme për të çuar përpara marrëdhëniet dypalëshe.

Mbledhja e Këshillit të Bashkëpunimit të Nivelit të Lartë

Lidhur me Këshillin e 5-të të Bashkëpunimit të Nivelit të Lartë të dy vendeve, Altun tha se Këshilli do të mblidhet më 7 dhjetor në Athinë për herë të parë pas shtatë vitesh.

“Ky është një përparim i rëndësishëm duke pasur parasysh marrëdhëniet tona të tensionuara në vitet e fundit. Falë diplomacisë solidare dhe kontakteve të shtuara, ne kemi hyrë në këtë periudhë të re të marrëdhënieve tona dhe kemi vullnetin për të vazhduar këtë trend pozitiv. Të dyja vendet duhet ta shfrytëzojnë këtë mundësi për të gjetur zgjidhje për çështjet tona të vjetra”, theksoi ai.

Altun theksoi se Këshilli është i rëndësishëm sepse tregon vullnet politik për përmirësimin e mëtejshëm të marrëdhënieve dhe jep sinjal shumë pozitiv për publikun në të dy vendet.

Përgatitjet janë duke u zhvilluar për të bërë progres sa më konkret gjatë mbledhjes së Këshillit, shtoi ai.

Lidhur me migracionin e parregullt, Altun tha: “Ne besojmë se prioriteti ynë i përbashkët duhet të jetë që t’u jepet fund humbjeve të jetëve në Detin Egje dhe në tokë. Autoritetet tona kompetente tani janë duke punuar në krijimin e mekanizmave efikase të bashkëpunimit”.

Ndërkohë që këto aktivitete për dialogun janë në vazhdimësi, duhet të shmangen deklaratat provokuese dhe kundërproduktive që nuk i bëjnë dobi askujt, shtoi ai.

Këshilli i Sigurimit nuk ka arritur të bëjë punën e tij

Lidhur me konfliktin e vazhdueshëm izraelito-palestinez, Altun tha se që nga muaji i kaluar, një nga tragjeditë më të mëdha në historinë e fundit po ndodhë para syve të botës.

“Ne të gjithë duhet të bëjmë çmos për të de-përshkallëzuar situatën në mënyrë që të shmangim përhapjen. Por, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara (KS-OKB), i cili është përgjegjës për ruajtjen e paqes, nuk ka arritur të bëjë punën e tij”, tha ai.

Gati 2,3 milionë palestinezë në Gaza janë të privuar nga ushqimi, uji, energjia elektrike, ilaçet dhe karburantet, tha Altun duke shtuar se më shumë se një milion janë zhvendosur në të gjithë Rripin e Gazës, ndërsa Izraeli vazhdon të synojë objektet joushtarake si ndërtesat e banimit, spitalet, shkollat, kampet e refugjatëve dhe vendet e kultit.

“Kjo shkoi përtej vetëmbrojtjes dhe u shndërrua në ndëshkim kolektiv të popullatës, që është shkelje e qartë e së drejtës ndërkombëtare, pra e së drejtës ndërkombëtare humanitare dhe të drejtave të njeriut”, shtoi ai.

Duke i bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që t’i dërgojë “mesazhet e duhura” Izraelit, Altun tha se ishte koha për të ndihmuar në de-përshkallëzimin në vend që të provokojë veprime të mëtejshme ushtarake.

“Armëpushimi është një nevojë urgjente. Sigurimi i një fluksi të papenguar dhe të mjaftueshëm të ndihmave humanitare në Gaza për civilët është gjithashtu një domosdoshmëri”, shtoi ai.

“Konflikti palestinezo-izraelit është çështje drejtësie dhe ndërgjegjeje dhe duhet të jetë mbi politikën e përditshme”, tha Altun.

“Kriza aktuale na tregon edhe një herë se pa zgjidhjen e shkaqeve kryesore të çështjes palestinezo-izraelite, nuk do të ketë paqe të qëndrueshme”, shtoi ai.

“Paqja e qëndrueshme në Lindjen e Mesme është e mundur vetëm përmes krijimit të një shteti të pavarur, sovran dhe gjeografikisht të afërt të Palestinës në kufijtë e vitit 1967 me Kudsin Lindor si kryeqytet”, tha Altun, duke theksuar se një “zgjidhje e tillë, me mekanizëm garantues për zbatimin e tij kërkohet në këtë moment”.

Duke theksuar se Turqia dhe Greqia kanë këndvështrime të ndryshme jo vetëm për luftën në Gaza, por edhe për shumë çështje, Altun tha se këto dallime mendimesh nuk i penguan vendet të nisin një fazë të re pozitive në marrëdhëniet dypalëshe.

“Nuk mund të pritet që dy vende, apo edhe vende fqinje, të bien dakord për çdo çështje me interes ndërkombëtar”, tha ai, duke theksuar se qëllimi i tyre i përbashkët si fqinjë dhe aleatë të NATO-s në përgjithësi duhet të jetë parandalimi dhe shmangia e krizave, si midis tyre ashtu edhe mes tyre dhe aleatëve të NATO-s në rajon dhe më gjerë.

Izraeli nisi një fushatë masive ushtarake kundër Rripit të Gazës muajin e kaluar pas një sulmi ndërkufitar nga Hamasi.

Që atëherë, në sulmet izraelite janë vrarë të paktën 14.854 palestinezë, përfshirë 6.150 fëmijë dhe më shumë se 4.000 gra, sipas zyrtarëve shëndetësorë në enklavë.

Numri i të vdekurve në Izrael, sipas shifrave zyrtare është 1.200.