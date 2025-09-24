Ambasada e SHBA-së në Kosovë shpërndan postimin e DASH: Trump ndaloi shtatë luftëra – përfshirë edhe Kosovë-Serbi

Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë ka ndarë sot në Facebook një postim nga Departamenti i Shtetit të SHBA-së (DASH), i titulluar “Presidenti i Paqes”, ku i atribuohet presidentit Donald Trump ndalja e shtatë luftërave brenda një periudhe shtatëmujore – përfshirë edhe tensionet mes Kosovës dhe Serbisë.

Në postim theksohet se “Presidenti Trump, ‘Presidenti i Paqes’, ndaloi shtatë luftëra për shtatë muaj”.

DASH liston shtetet ku, sipas tyre, është arritur ndalimi i konflikteve:

Kolumbia – Tajlandë

Kosovë – Serbi

Republika Demokratike e Kongos – Ruanda

Pakistan – Indi

Izrael – Iran

Egjipt – Etiopi

Armeni – Azerbajxhan.

