Ambasadori i Izraelit në OKB: Njohjet e Palestinës janë “deklarata boshe”

Ambasadori i Izraelit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Danny Danon, ka përshkruar vendimet e vendeve perëndimore për të njohur shtetin palestinez si “deklarata që nuk avancojnë asgjë”.
Në një postim në platformën X, Danon tha se asnjë deklaratë nuk ndryshon faktin kryesor: së pari duhen kthyer të gjithë të marrët peng dhe, sipas tij, duhet të mposhtet Hamasi.
Deklarata e Danon vjen pas reagimeve të forta nga zyrtarë izraelitë; kryeministri Benjamin Netanyahu pohoi më parë se shtetësia palestineze “nuk do të ndodhë” dhe se Izraeli do të vazhdojë zgjerimin e vendbanimeve në Bregun Perëndimor të okupuar. /mesazhi