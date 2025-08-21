Ambasadori turk: Spitali Memorial i Fierit, një nga simbolet e miqësisë Turqi-Shqipëri

Ambasadori turk në Tiranë, Tayyar Kağan Atay, zhvilloi një vizitë në Spitalin Memorial të Fierit, i ndërtuar me mbështetjen financiare të Turqisë, raporton Anadolu.
Ambasadori Atay është takuar me drejtuesit e spitalit dhe stafin, ndërkohë është njohur nga afër me teknologjinë dhe shërbimet që ofron spitali.
Duke folur për Anadolu pas vizitës në spital, ambasadori Atay tha se u takuan me mjekë dhe profesionistë të kujdesit shëndetësor. Ai tha se ky spital po bëhet një model i menaxhimit dhe shërbimit mjekësor për të gjithë vendin.
“Ky spital u përfundua nga Turqia në më pak se tre muaj në vitin 2021, gjatë pandemisë. U pajis me pajisje mjekësore dhe iu dhurua vendit tonë vëlla, Shqipërisë. Ky spital është një nga simbolet e miqësisë midis Turqisë dhe Shqipërisë. Ne kemi jo vetëm pajisje, por edhe mbështetje të vazhdueshme nga mjekët dhe personeli i kujdesit shëndetësor. Spitali menaxhohet bashkërisht”, tha ai.
Atay turk theksoi se janë dhjetëra profesionistë të kujdesit shëndetësor nga Turqia që punojnë së bashku me mjekë dhe profesionistë të kujdesit shëndetësor shqiptarë në këtë spital.
“Ky bashkëpunim lejon edhe shkëmbimin e njohurive, informacionit dhe përvojës. Kjo është një mbështetje shumë e rëndësishme. Për më tepër, këtë vit, menaxherët e spitaleve tona nga spitale të tjera rajonale po punojnë në të gjithë Shqipërinë. Ata po kontribuojnë në përpjekjet e përgjithshme për reformën shëndetësore në Shqipëri. Ata ishin me ne sot”, tha Atay.
Drejtoresha e Përgjithshme e Spitalit Rajonal Memorial në Fier, Rudina Degjoni, u shpreh se kanë rritje të aktivitetit spitalor.
“Janë mbi 180 mijë qytetarë që kanë përfituar shërbime të nivelit terciar këtu në Spitalin Memorial. Kemi shërbime të reja inovative, kemi filluar me DSA-në, trombektominë. Kardiologjia është një shërbim ekselence”, tha ajo.
Nëndrejtori mjekësor i spitalit, Mesut Karataş, tha se si janë rritur vazhdimisht si institucion shëndetësor.
“Ne jemi rritur vazhdimisht që nga viti 2021 dhe kapaciteti jonë është gjithnjë në rritje, duke përfshirë fuqinë punëtore, pajisjet mjekësore, personelin e kujdesit shëndetësor dhe madje edhe mbështetjen financiare kur është e nevojshme. Shpresojmë që qëllimet tona të vazhdojnë të rriten në vitet në vijim”, tha Karataş.
Spitali Rajonal Memorial në Fier është ndërtuar me mbështetjen financiare të Turqisë. Spitali u hap për shërbim ndaj qytetarëve në fund të majit të vitit 2021 dhe në kuadër të një protokolli bashkëpunimi mes Shqipërisë dhe Turqisë, spitali menaxhohet për një periudhë disavjeçare bashkërisht nga ekipet turke dhe shqiptare.
Spitali Memorial Rajonal në Fier ka marrë kartën e autonomisë financiare, ndërkohë është spitali i parë publik në Shqipëri që ka përfituar më parë kartën e autonomisë menaxheriale.