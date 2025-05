Ambasadorja amerikane promovon planin e kritikuar për ndihmat në Gaza

Gjatë një seance të Këshillit të Sigurimit të OKB-së për situatën humanitare në Gaza, ambasadorja e SHBA-së në OKB, Dorothy Shea, ka bërë thirrje që organizatat humanitare të mbështesin planin e përbashkët SHBA-Izrael për shpërndarjen e ndihmave përmes një fondacioni të ri.

“Fondacioni Humanitar i Gazës është një ent i pavarur që është krijuar për të ofruar një mekanizëm të sigurt, i aftë për të dërguar ndihma drejtpërdrejt tek ata që kanë nevojë, pa u vjedhur apo përdorur nga Hamasi,” tha ajo.

Ajo u bëri thirrje Kombeve të Bashkuara, organizatave humanitare dhe bashkësisë ndërkombëtare që të bashkëpunojnë me këtë fondacion për t’u ardhur në ndihmë civilëve.

Por ky plan është kritikuar gjerësisht. Propozimi SHBA-Izrael do të anashkalojë sistemin ekzistues të shpërndarjes së ndihmave, duke zëvendësuar rreth 400 pika të OKB-së në të gjithë Gazën me vetëm katër. Organizatat humanitare dhe vetë OKB-ja e kanë kundërshtuar këtë propozim, duke e quajtur të rrezikshëm dhe paralajmërojnë se ai do të përkeqësojë zhvendosjen e banorëve.

Ata kërkojnë në vend të kësaj që Izraeli të heqë bllokadën dy-mujore të Rripit të Gazës.

Agjencitë e OKB-së gjithashtu mohojnë pretendimet e SHBA-së dhe Izraelit për shpërdorim të ndihmave nga Hamasi, duke thënë se nuk ka prova për përhapje të tillë në shkallë të gjerë. /mesazhi