Amerika përcakton katër grupe nga Evropa si terroristë globalë

Shtetet e Bashkuara caktuan katër grupe në Gjermani, Itali dhe Greqi si terroristë globalë, duke i akuzuar ata si “të dhunshme”.
Sekretari i Shtetit i SHBA-së Marco Rubio tha në një deklaratë se kishte caktuar anëtarët e grupeve Antifa Ost, Federata Informale Anarkiste/Fronti Ndërkombëtar Revolucionar (FAI/FRI), Vetëmbrojtja e Klasës Revolucionare dhe Drejtësia Proletare e Armatosur si “terroristë globalë të caktuar posaçërisht”, duke vazhduar politikën e Trump-it për “kundërshtimin e fushatës së dhunës politike”.
Rubio vuri në dukje se ai synon t’i caktojë këto grupe si “organizata terroriste të huaja” nga 20 nëntori dhe paralajmëroi se Uashingtoni do të shënjestrojë edhe grupe të tjera në të gjithë botën.
“Grupet e lidhura me këtë lëvizje drejtohen nga ideologji revolucionare anarkiste ose marksiste, duke përfshirë anti-amerikanizmin, anti-kapitalizmin dhe anti-krishterimin, duke i përdorur ato për të nxitur dhe justifikuar sulme të dhunshme brenda dhe jashtë vendit,” tha Rubio.
“Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të përdorin të gjitha mjetet e disponueshme për të mbrojtur sigurinë kombëtare dhe publike dhe për të mohuar financimin dhe burimet për terroristët, gjë që do të përfshijë shënjestrimin e grupeve të tjera antifa në të gjithë botën,” shtoi ai.
Për çfarë akuzohen katër grupet?
Sipas Departamentit të Shtetit, Antifa Ost me seli në Gjermani kreu sulme ndaj individëve që i konsideronte “fashistë” në Gjermani midis viteve 2018 dhe 2023 dhe “akuzohet për një seri sulmesh në Budapest në mesin e shkurtit 2023”. Hungaria e shpalli Antifa Ost një organizatë terroriste në fillim të këtij viti.
“FAI/FRI ka marrë përgjegjësinë për kërcënimet me dhunë, bomba dhe letra-bomba kundër institucioneve politike dhe ekonomike, duke përfshirë gjykatat dhe ‘institucione të tjera kapitaliste’”, tha Departamenti i Shtetit.
Ai shtoi se Vetëmbrojtja e Klasës Revolucionare “mori përgjegjësinë për dy sulme me pajisje shpërthyese të improvizuara që synonin Ministrinë Greke të Punës dhe zyrat e Hekurudhave Helenike”, ndërsa Drejtësia Proletare e Armatosur “mori përgjegjësinë për vendosjen e një bombe pranë selisë së policisë greke të trazirave në Goudi, Greqi, më 18 dhjetor 2023″.
Trump dhe aleatët e tij republikanë kanë akuzuar mbështetësit e Antifa-s për nxitje të dhunës politike pas vrasjes së aktivistit konservator Charlie Kirk në shtator dhe protestave kundër Zbatimit të Ligjit për Imigracionin dhe Doganat (ICE) në Los Angeles, Chicago dhe Portland.
Trump kërcënoi të ndiqte penalisht Antifa-n gjatë mandatit të tij të parë, dhe në qershor ai nënshkroi një urdhër ekzekutiv që e përcaktonte grupin si organizatë terroriste. Disa ekspertë të sigurisë kombëtare thonë se përcaktimi është ligjërisht i diskutueshëm sepse Antifa nuk ka udhëheqje formale ose strukturë organizative. /tesheshi