Amnesty bën thirrje për armëpushim në gazetat amerikane dhe britanike

Grupi i të drejtave e bëri thirrjen në reklama në faqe të plota në New York Times me bazë në SHBA dhe gazetën Guardian me bazë në Mbretërinë e Bashkuar.

“Ne po i bëjmë thirrje Këshillit të Sigurimit të OKB-së që të miratojë një rezolutë për të siguruar akses të papenguar në ndihma humanitare shpëtimtare dhe për të siguruar lirimin e sigurt të pengjeve”, tha Sekretari i Përgjithshëm i Amnesty-së Anges Callamard në një postim në X.

Kjo erdhi përpara se Këshilli i Sigurimit të miratonte rezolutën e tij të fundit mbi konfliktin, e cila është kritikuar se nuk kërkon qartë një pauzë në luftime për të lejuar rritjen e premtuar të ndihmës. /mesazhi