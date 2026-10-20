Amnesty International kërkon sanksione ndaj Izraelit për dhunën e kolonëve kundër palestinezëve

Erika Guevara Rosas, drejtoreshë e lartë për kërkime, avokim, politika dhe fushata në Amnesty International, ka paralajmëruar për sulmet e kolonëve izraelitë të maskuar ndaj fermerëve palestinezë, në kohën kur ka nisur sezoni vjetor i vjeljes së ullinjve.
Në një reagim në platformën X, Guevara Rosas tha se kolonët po sulmojnë fermerët, po djegin pemët, po ua shkatërrojnë burimet e jetesës dhe po terrorizojnë komunitete të tëra. Sipas saj, sulmeve u janë ekspozuar edhe diplomatë dhe gazetarë.
Ajo kërkoi që bashkësia ndërkombëtare të mos i trajtojë këto akte dhune si incidente të izoluara, duke theksuar se ato mundësohen dhe mbrohen nga një sistem që synon të forcojë pushtimin e paligjshëm, aparteidin dhe spastrimin etnik të palestinezëve.
Guevara Rosas u bëri thirrje shteteve që të ndërmarrin masa konkrete, përfshirë ndalimin e tregtisë me vendbanimet izraelite në territoret e pushtuara, vendosjen e sanksioneve të synuara, ndërprerjen e transferimit të armëve dhe mbështetjen e drejtësisë ndërkombëtare.
“Mjaft me retorikë. Palestinezët kanë nevojë për mbrojtje dhe përgjegjësi për veprimet e kryera tani”, theksoi ajo. /mesazhi