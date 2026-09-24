Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Amnesty International: Netanyahu do t’i drejtohet OKB-së, pavarësisht urdhërarrestit të GJNP-së

Amnesty International: Netanyahu do t’i drejtohet OKB-së, pavarësisht urdhërarrestit të GJNP-së

Amnesty International ka kritikuar pjesëmarrjen e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, ndërsa ndaj tij ekziston një urdhërarrest nga Gjykata Penale Ndërkombëtare (ICC).

Organizata tha se, ndërsa Izraeli vazhdon luftën në Gaza, dëbimet dhe dhunën në Bregun Perëndimor dhe pushtimin që ajo e konsideron të paligjshëm, Netanyahu pritet të mbajë fjalim në Nju Jork në vend që të përballet me drejtësinë në Hagë.

Amnesty International kritikoi gjithashtu SHBA-në për moszbatimin e urdhërarrestit ndaj Netanyahut, duke e lidhur këtë me refuzimin e vizave për përfaqësues palestinezë që synonin të merrnin pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së.

Organizata theksoi se mosrespektimi i urdhrave të ICC-së minon mekanizmat ndërkombëtarë të drejtësisë dhe u bëri thirrje të gjitha shteteve, përfshirë SHBA-në, të zbatojnë urdhërarrestet e gjykatës. /mesazhi

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