Amnesty: Sulmi i Izraelit në qytetin e Gazës me pasoja “katastrofike”

Amnesty International ka paralajmëruar se ofensiva e Izraelit në qytetin e Gazës do të ketë “pasoja katastrofike dhe të pakthyeshme” për popullin palestinez.
Organizata me qendër në Londër theksoi se dhjetëra persona janë vrarë ditët e fundit, ndërsa forcat izraelite kanë intensifikuar sulmet në lagjet Sheikh Radwan, Zeitoun dhe Shujayea, duke lëshuar urdhra masivë zhvendosjeje që prekin mbi 200 mijë banorë. Zona të tëra të qytetit janë shpallur të ndaluara.
“Izraeli po vazhdon sulmin e tij mizor dhe vdekjeprurës në qytetin e Gazës pa asnjë konsideratë për civilët palestinezë, në mes të një urie të shkaktuar prej vetë tij,” tha Erika Guevara Rosas, drejtoreshë e lartë në Amnesty. Ajo paralajmëroi se sulmi rrezikon më shumë vdekje, shkatërrim dhe zhvendosje të paligjshme që përbëjnë krim lufte.
OKB ka paralajmëruar se zona e al-Mawasi, ku Izraeli ka urdhëruar banorët të largohen, është tashmë e mbipopulluar, nën bombardime dhe pa shërbime bazike. Mbi 86 për qind e Gazës ndodhet nën urdhra zhvendosjeje të detyruar ose brenda zonave të militarizuara nga Izraeli.
Amnesty u ka bërë thirrje shteteve që mblidhen javën e ardhshme në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së të ndërmarrin “veprime konkrete për të ndalur gjenocidin e Izraelit” dhe për të garantuar akses të pakufizuar të ndihmave humanitare në enklavën e rrethuar. /mesazhi