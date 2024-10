Anëtarët e Presidencës së BeH-së: Marrëdhënie të shkëlqyera BeH – Mal i Zi

Bashkëpunimi dypalësh ndërmjet Bosnjë e Hercegovinës dhe Malit të Zi është i mirë, marrëdhëniet miqësore nuk janë të ngarkuara me çështje të hapura, por ka hapësirë ​​për përmirësimin e bashkëpunimit në shumë fusha, tha kryetari i Presidencës së BeH-së, Denis Beqiroviq, pas takimit me presidentin e Malit të Zi Jakov Millatoviq, i cili ndodhet për një vizitë zyrtare dyditore në Bosnjë e Hercegovinë.

Milatoviq sot më herët është pritur në Sarajevë me nderimet më të larta shtetërore dhe ushtarake. Më pas është mbajtur takimi me anëtarët e Presidencës së Bosnjë e Hercegovinës, Denis Beqiroviq, Zheljko Cvijanoviq dhe Zheljko Komshiq dhe më pas takim dypalësh i delegacioneve të dy vendeve.

Beqiroviq përkujtoi se kjo vizitë është vazhdimësi e aktiviteteve dinamike të politikës së jashtme.

“Ne jemi të kënaqur që kjo vizitë u zhvillua, e cila duhet të forcojë më tej marrëdhëniet e përgjithshme ndërshtetërore midis Bosnjë e Hercegovinës dhe Malit të Zi”, tha Beqiroviq.

Ai falënderoi Millatoviqin për ndihmën e Malit të Zi në zonat e prekura nga përmbytjet dhe rrëshqitjet e tokës në Bosnjë e Hercegovinë që ndodhën së fundmi.

“Sa u përket bisedimeve të sotme, mendoj se vlerësimi ynë i përbashkët është se bisedimet ishin të hapura, thelbësore dhe miqësore. Takimi ynë u zhvillua në një atmosferë pozitive, me dëshirën për të vazhduar trendet pozitive. Mund të themi se këto janë marrëdhënie të mira, miqësore që nuk rëndohen me asnjë pyetje të hapur, por shohim hapësirë ​​edhe për përmirësimin e bashkëpunimit tonë në shumë fusha si lidhja në infrastrukturë, energjia, turizmi, shkenca, arsimi, siguria e shumë të tjera”, theksoi Beqiroviq.

Anëtarja e Presidencës së BeH-së, Zheljka Cvijanoviq, tha se kjo vizitë duhet të jetë konfirmim i marrëdhënieve të mira.

“Prioriteti i qytetarëve të të dyja vendeve është përmirësimi i infrastrukturës dhe mendoj se mund të punojmë së bashku për këtë. Interesi është që përfundimisht të përfundojmë ose të realizojmë gjithçka që kemi rënë dakord për integrimin e pikave kufitare dhe mendoj se do të jetë e dobishme edhe për qytetarët”, ka shtuar Cvijanoviq.

Anëtari i Kryesisë së Bosnjë e Hercegovinës, Zheljko Komshiq, tha se të dy delegacionet kanë konstatuar se marrëdhëniet ndërmjet BeH-it dhe Malit të Zi janë të shkëlqyera dhe se ka hapësirë ​​për zgjerimin e bashkëpunimit.

Ai shprehu optimizmin se Forumi i sotëm i Biznesit Bosnjë e Hercegovinë – Mali i Zi do të jetë në gjendje t’i japë shtysë zgjerimit të mëtejshëm të tregtisë.

“Fakti është se ka disa çështje të hapura mes vendeve tona, por definitivisht jo çështje që rëndojnë marrëdhëniet tona dhe nuk janë shkak për tensione mes dy vendeve. Ato po zgjidhen ngadalë, sigurisht që mund të jenë më të shpejta. ”, tha Komshiq, duke folur për tarifat për tokën e zhytur.

Gjatë vizitës Millatoviq do të takohet edhe me anëtarët e kolegjiumit të të dyja dhomave të Asamblesë Parlamentare të BeH-së, Dragan Çoviq dhe Nebojsha Radmanoviq, si dhe me kryetaren e Këshillit të ministrave të BeH-së, Borjana Krista.

Pasdite do të ketë një forum biznesi dhe takime b2b Bosnjë dhe Hercegovinë – Mali i Zi të organizuar nga Dhoma e Tregtisë së Jashtme të Bosnjë e Hercegovinës, në bashkëpunim me Odën Ekonomike të Malit të Zi. Në kuadër të pjesës plenare të manifestimit janë paraparë fjalimet e Beqiroviqit dhe Millatoviqit.

Vizita zyrtare e Millatoviqit në Bosnjë e Hercegovinë është e treta në rajon, pas Serbisë dhe Kroacisë.