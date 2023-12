Angelina Jolie dënon padrejtësinë globale – VIDEO

Angelina Jolie, aktorja dhe aktivistja humanitare e Hollivudit, kritikon padrejtësinë globale, duke theksuar pabarazitë në zbatimin e të drejtave të njeriut, madje edhe brenda OKB-së.

Jolie, dikur një ambasadore e vullnetit të mirë të OKB-së dhe e dërguar speciale, shpreh zhgënjimin për mbizotërimin e “interesave të biznesit” që i japin formë çështjeve botërore, duke vënë në dukje këmbënguljen e kontrollit dhe abuzimit në vendet në zhvillim.

Ajo e sheh të dëshpëruar, veçanërisht si dikush që ka dëshmuar drejtpërdrejt krimet e luftës, që premtimet dhe deklaratat nga qeveritë shpesh nuk çojnë në asnjë ndryshim të vërtetë.

Jolie dënon gjithashtu bombardimin e Gazës, duke theksuar dënimin kolektiv të civilëve palestinezë dhe duke kërkuar veprim kundër krizës në vazhdim.

Ajo akuzon liderët botërorë për bashkëpunim në këto krime duke mos kërkuar një armëpushim humanitar dhe duke bllokuar ndërhyrjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-së. /mesazhi

Angelina Jolie criticizes global injustice, denouncing the unequal distribution of rights among different groups:

—❝40% of those killed are innocent children. Whole families are being murdered.❞

