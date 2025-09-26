Anija luftarake spanjolle niset për të mbështetur flotën humanitare për në Gaza

Një anije luftarake e Marinës Spanjolle u nis sot herët nga porti i Kartagjenës për të ofruar mbështetje për flotiljen humanitare “Sumud” me destinacion Gazën pas sulmeve të fundit me dronë ndaj anijeve, raportuan mediat lokale, transmeton Anadolu.
Anija e Veprimit Detar (BAM) “Furor”, me 46 anëtarë të ekuipazhit, 10 marinarë dhe një ekip mjekësor në bord, u nis për në Mesdheun lindor pasi mori urdhra nga Ministria e Mbrojtjes, tha “El Pais”. Një këshilltar ligjor dhe oficerë të inteligjencës i janë bashkuar gjithashtu misionit.
Kjo masë nga ana e Madridit vjen pas vendimit të Italisë për të dërguar një fregatë për të mbrojtur shtetasit e saj që marrin pjesë në misionin e ndihmës, i cili përfshin rreth 50 anije nga vende si Italia, Greqia dhe Tunizia.
Burimet e mbrojtjes thonë se “Furor” do të mbetet brenda distancës së radarit, midis 12 dhe 24 miljeve detare, të flotiljes, por theksuan se nuk do t’i shoqërojë drejtpërdrejt anijet për të shmangur implikimet politike. Roli i anijes do të kufizohet në ofrimin e ndihmës nëse kërkohet.
Ministria e Mbrojtjes aktualisht po harton rregulla angazhimi për të përcaktuar fushëveprimin e misionit të anijes “Furor”. Këto pritet të jenë shumë të kufizuara, veçanërisht në lidhje me përdorimin e armëve, thanë burime të Marinës Spanjolle.
Anija pritet të arrijë në zonën e operacioneve pranë Kretës midis natës së së shtunës dhe fillimit të së dielës.
Flotilja Globale “Sumud”, e përbërë nga rreth 50 anije, u nis për në lundrim në fillim të këtij muaji, me qëllim thyerjen e bllokadës së Izraelit dhe dërgimin e ndihmës humanitare, veçanërisht furnizimeve mjekësore në Rripin e Gazës, ku 2.4 milionë palestinezë kanë qenë nën rrethim për 18 vjet.
Të mërkurën, kryeministri spanjoll Pedro Sanchez njoftoi se do të dërgojë një anije detare për të mbështetur flotiljen.
Hetuesit e OKB-së arritën së fundmi në përfundimin se Izraeli po kryen gjenocid në Rripin e Gazës, ku mbi 65.400 njerëz janë vrarë që nga tetori i vitit 2023.