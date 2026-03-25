Anija shpuese turke “Abdulhamid Han” nesër do të fillojë operacionet në Detin e Zi

Anija shpuese në ujëra të thella “Abdulhamid Han” e Turqisë, do të fillojë operacionet në Detin e Zi të enjten, njoftoi sot ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore, Alparslan Bayraktar, raporton Anadolu.
Duke folur në tryezën editoriale të Agjencisë Anadolu, Bayraktar tha se shpimi është planifikuar të fillojë në orën 4 të mëngjesit sipas kohës lokale të enjten. Operacioni shënon hapin më të fundit në përpjekjet e Turqisë për të forcuar prodhimin vendas të energjisë dhe për të zvogëluar varësinë nga importet e huaja.
Në prill, anija shpuese në det të hapur “Fatih” do të fillojë shpimin e pusit “Eflani-1” në Detin e Zi. Deri në fund të prillit, anija shpuese “Cagri Bey” pritet të fillojë operacionet në Somali, shtoi ai duke reflektuar përpjekjet e vazhdueshme për të eksploruar rezerva të reja dhe për të zgjeruar portofolin e energjisë së vendit.
– Turqia do të rrisë shtrirjen ndërkombëtare të energjisë me partneritete të shtuara
Bayraktar gjithashtu përshkroi strategjinë e energjisë të Turqisë për vitin 2026, duke theksuar se vazhdimi i aktiviteteve të eksplorimit të naftës jashtë vendit është ndër strategjitë e vendit.
Turqia po forcon qëndrueshmërinë e saj energjetike nëpërmjet infrastrukturës dhe partneriteteve ndërkombëtare, me vitin 2026 që pritet të sjellë një shtytje më të madhe jashtë vendit për të rritur prodhimin dhe sigurinë energjetike.
“Prodhimi aktual i naftës në Turqi përmbush rreth 15 për qind të nevojave të vendit. Strategjia jonë për vitin 2026 përqendrohet në zgjerimin e aktivitetit jashtë vendit”, tha ai. Ai theksoi aktivitetet e vazhdueshme të eksplorimit dhe prodhimit në Somali, Libi dhe rajone të tjera, duke shtuar se Turqia siguroi të drejta për dy fusha në Libi, një në det të hapur dhe një në tokë.
Këtë vit vendi nënshkroi marrëveshje të ndryshme partneriteti për naftë dhe gaz me Chevron, ExxonMobil, bp, Shell, Repsol dhe MOL Group. Bayraktar tha se planet e bashkëpunimit me TotalEnergies janë në proces.
Ai potencoi se viti 2026 do të shënojë një periudhë më aktive jashtë vendit për Korporatën Turke të Naftës (TPAO), me qëllim rritjen e prodhimit dhe përmirësimin e sigurisë së furnizimit me energji. “Ne do të shfrytëzojmë të gjitha burimet e disponueshme në vendin dhe detet tona ndërsa pjesën tjetër do ta furnizojmë nga rajone të tjera”, deklaroi ai.
Turqia aktualisht prodhon rreth 15 mijë fuçi në ditë në Irak dhe rreth 20 mijë fuçi në Azerbajxhan, duke kontribuar në portofolin e saj të përgjithshëm të energjisë.
Lidhur me sigurinë e gazit natyror, Bayraktar vuri në dukje rëndësinë e rrugëve të diversifikuara të furnizimit.
“Falë ‘TurkStream’, tani marrim gaz direkt nga Deti i Zi, duke ofruar mbrojtje të konsiderueshme kundër ndërprerjeve të mundshme të tubacionit. Raportet e fundit për ndërprerjen e rrjedhës së gazit nga Irani nënvizojnë rëndësinë e diversitetit të furnizimit. Ndërsa sot nuk ka lindur asnjë problem, ne vazhdojmë të përgatitemi për rreziqet e mundshme”, tha ai.