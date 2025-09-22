Anija spitalore libiane niset për t’u bashkuar me flotën e ndihmës për në Gaza

Anija libiane “Omar al-Mukhtar” pasi u pajis me një njësi kujdesi intensiv për të ofruar shërbime shëndetësore për flotën, u nis të dielën për t’u bashkuar me Flotiljen Globale “Sumud” që synon thyerjen e bllokadës së Izraelit në Rripin e Gazës, raporton Anadolu.
“Kjo vjen pasi anija nuk mundi të lundronte të mërkurën për shkak të kushteve të këqija të motit”, tha zëdhënësi i anijes, Nabil al-Soukni, për Anadolu.
“Tani jemi plotësisht të gatshëm me të gjitha pajisjet tona dhe kemi rritur ruajtjen e furnizimeve për disa nga anijet më të vogla që kishin qenë të pamjaftueshme për shkak të madhësisë së tyre”, tha Al-Soukni. Ai shtoi se ata kanë ndarë gjithashtu hapësirë për aktivistët nga disa anije që u konsideruan të papërshtatshme për të arritur në Gaza.
Zëdhënësi tha se anija “Omar al-Mukhtar” mban tenda për palestinezët e zhvendosur, ilaçe, ushqim për foshnje dhe furnizime të ndryshme për të gjitha grupmoshat në enklavë.
“Mbështetja popullore dhe morale që morëm nga disa palë në Libi ishte mesazh i fortë për të ngritur moralin e ekuipazhit në bordin e ‘Omar al-Mukhtar'”, shtoi ai.
Ndër figurat e njohura në bord është ish-kryeministri libian Omar al-Hassi, së bashku me aktivistë ndërkombëtarë, tha zëdhënësi. Abdel Rahman Humaid, oficeri mjekësor në bordin e anijes “Omar al-Mukhtar”, tha për Anadolu se ata përfshinë një ekip shoqërues shëndetësor dhe ngritën njësi kujdesi intensiv për të ofruar shërbime mjekësore për flotiljen ndërkombëtare.
“Ne e furnizuam anijen me pajisjet dhe ilaçet e nevojshme dhe e pajisëm me gjithçka që kërkohet për kujdes intensiv”, tha Humaid.
Kohët e fundit, dhjetëra anije kanë lundruar nga portet e Afrikës së Veriut dhe Evropës drejt Gazës si pjesë e Flotiljes Globale “Sumud” për të thyer bllokadën izraelite. Më 16 shtator, Komiteti Ndërkombëtar për Thyerjen e Rrethimit të Gazës njoftoi se anijet e flotiljes do të mblidhen pranë vendit ishullor të Maltës për të lundruar së bashku nëpër Mesdhe drejt brigjeve të Gazës, pa specifikuar një datë.
Është përpjekja më e madhe e këtij lloji që synon të arrijë në Gaza, ku 2.4 milionë palestinezë jetojnë nën një bllokadë izraelite që ka zgjatur 18 vjet. Izraeli më parë ka ndaluar anijet që shkonin në Gaza, duke i sekuestruar ato dhe duke i deportuar ata që ndodheshin në bord.
Hetuesit e OKB-së kanë arritur në përfundimin se Izraeli po kryen gjenocid në Rripin e Gazës, ku që nga tetori i vitit 2023 janë vrarë gati 65.300 njerëz.