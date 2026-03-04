Ankaraja i përcjell protestë të dërguarit iranian për municionin balistik të lëshuar nga Irani

Turqia i ka përcjellë shqetësimin e saj të dërguarit iranian, i cili u thirr në Ministrinë e Punëve të Jashtme, lidhur me një municion balistik të lëshuar nga Irani dhe të drejtuar drejt hapësirës ajrore turke, transmeton Anadolu.
Sipas burimeve diplomatike, ambasadori Mohammad Hassan Habibollahzadeh u informua për shqetësimin dhe protestën e fortë të Turqisë lidhur me incidentin.
Ministri turk i Punëve të Jashtme, Hakan Fidan, gjithashtu i përcolli shqetësimin e Ankarasë homologut të tij iranian, Abbas Araghchi, në lidhje me incidentin.
Duke folur në telefon, sipas burimeve nga ministria turke, Fidan i tha homologut të tij iranian se duhet të shmanget çdo hap që mund të çojë në përshkallëzimin e konfliktit.
Më herët, Ministria turke e Mbrojtjes Kombëtare tha se municioni balistik i lëshuar sot nga Irani dhe i drejtuar drejt hapësirës ajrore turke u interceptua dhe u neutralizua nga njësitë e mbrojtjes ajrore dhe raketore të NATO-s në Mesdheun Lindor.
Ministria tha se projektili, i zbuluar pasi kishte kaluar përmes Irakut dhe Sirisë, u neutralizua me sukses nga mbrojtja ajrore.