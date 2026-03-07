Anketat tregojnë se shumica e evropianëve kundërshtojnë sulmet e ShBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit

Sondazhet e fundit të opinionit publik në mbarë Evropën treguan të premten se pjesë të mëdha të publikut në disa vende kundërshtojnë sulmet e ShBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit.
Sipas anketave të zhvilluara në Spanjë, Itali, Gjermani dhe Mbretërinë e Bashkuar, shumica në këto vende refuzojnë ndërhyrjen ushtarake dhe mbështesin qëndrimet e kujdesshme ose neutrale të qeverive të tyre.
Në Spanjë, një sondazh i shpejtë i realizuar nga kompania kërkimore 40dB me seli në Madrid për gazetën El Pais dhe radion Cadena SER, zbuloi se rreth 68 për qind e të anketuarve i kundërshtojnë sulmet e ShBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit.
Sondazhi gjithashtu tregoi se 57 për qind mbështesin vendimin e Spanjës për të mos ofruar mbështetje ushtarake për ShBA-në dhe Izraelin, ndërsa 53 për qind mendojnë se ShBA-së nuk duhet t’i lejohet të përdorë bazat ushtarake në Spanjë për operacione që lidhen me konfliktin.
Rreth 42 për qind e të anketuarve thanë se miratojnë mënyrën se si kryeministri Pedro Sanchez po e menaxhon krizën, ndërsa gati 80 për qind thanë se po e ndjekin me kujdes zhvillimin e ngjarjeve dhe se ndjenja e tyre më e shpeshtë lidhur me konfliktin është shqetësimi.
Një trend i ngjashëm u shfaq edhe në Itali, sipas një sondazhi të realizuar nga kompania kërkimore YouTrend me seli në Romë për televizionin Sky TG24.
Sondazhi tregoi se 56 për qind e të anketuarve kundërshtojnë ndërhyrjen ushtarake të ShBA-së dhe Izraelit kundër Iranit.
Mbështetja për sulmet është më e madhe te votuesit e qendrës së djathtë, ku 57 për qind e tyre mbështesin ndërhyrjen, ndërsa 79 për qind e votuesve të qendrës së majtë e kundërshtojnë atë.
Rreth 48 për qind e të anketuarve besojnë se qeveria italiane duhet të mbetet neutrale dhe të veprojë si ndërmjetëse mes palëve, ndërsa 29 për qind thonë se qeveria duhet t’i dënojë sulmet dhe të bëjë thirrje menjëherë për armëpushim.
Në Gjermani, një sondazh i ri i publikuar nga transmetuesi publik ARD gjithashtu tregon besim të ulët të publikut ndaj ShBA-së dhe Izraelit.
Sipas sondazhit, 58 për qind e të anketuarve mendojnë se lufta që ShBA dhe Izraeli po zhvillojnë kundër Iranit nuk është e justifikuar.