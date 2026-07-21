Ann Widdecombe u godit 21 herë me çekiç, zbulohen detajet për vrasjen e ish-deputetes britanike

Ish-deputetja britanike Ann Widdecombe humbi jetën pasi u godit 21 herë në kokë me një çekiç në shtëpinë e saj në Haytor, Devon, ndërsa ishte duke ngrënë drekë, pretenduan prokurorët gjatë seancës në Gjykatën e Magjistraturës në Westminster.
Për vrasjen akuzohet Joshua Kerry, 28 vjeç, nga Rotherham, i cili është lënë në paraburgim dhe do të përballet me procedurat në Old Bailey.
Sipas prokurorit Kashif Malik, Kerry mbërriti në banesën e Widdecombe më 8 korrik me një automjet Vauxhall Corsa të kuq dhe hyri nga dera e përparme.
Prokuroria pretendon se ai qëndroi në pronë vetëm dy minuta, duke mbajtur doreza të zeza, e goditi disa herë me çekiç, e rrëzoi nga karrigia dhe mori portofolin e saj përpara se të largohej.
Gjykata dëgjoi se Widdecombe nuk u paraqit në një intervistë të planifikuar online me emisionin e Matt Allwright në Channel 5, e cila ishte caktuar pak para orës 13:00 më 8 korrik. Pas dështimit për ta kontaktuar, asistentja e saj personale i kërkoi kopshtarit të kontrollonte gjendjen e saj.
Sipas prokurorisë, kopshtari hyri në banesë më 9 korrik përmes derës së hapur dhe e gjeti Widdecombe të shtrirë me fytyrë përtokë në dyshemenë e kuzhinës, me dëmtime të rënda në kokë. Shërbimet e urgjencës u thirrën menjëherë, por ajo u shpall e vdekur në orën 12:20 të asaj dite.
Pamjet e kamerave të sigurisë, sipas prokurorisë, tregojnë se sulmi ndodhi një ditë më parë. Autoritetet po hetojnë ende nëse ngjarja kishte lidhje me terrorizmin ose ishte e motivuar politikisht.
Joshua Kerry u paraqit pa emocione në bankën e të akuzuarve dhe foli vetëm për të konfirmuar identitetin e tij. Ai nuk paraqiti deklaratë pranimi ose mohimi të fajësisë gjatë seancës.
Gjykata dëgjoi gjithashtu se një patolog ka dhënë si shkak paraprak të vdekjes një dëmtim në kokë nga goditje me forcë. Megjithatë, në hapjen e hetimit mjeko-ligjor u tha se shkaku përfundimtar mjekësor i vdekjes ende nuk është përcaktuar.
Ann Widdecombe pati një karrierë të gjatë në politikën britanike. Ajo shërbeu për 23 vjet si deputete konservatore për Maidstone dhe mbajti poste ministrore në qeverinë e Sir John Major gjatë viteve 1990.