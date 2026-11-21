Kompania e Al, Anthropic, e njohur për chatbotin Claude, ka siguruar një shumë rekord prej 107.3 miliardë dollarësh përmes ofertës publike fillestare të aksioneve (IPO) dhe një investimi privat, duke tejkaluar rekordin e mëparshëm të SpaceX të Elon Muskut.
Kompania ka shitur 980 milionë aksione me çmim prej 83 dollarësh secili, duke grumbulluar 81.3 miliardë dollarë nga oferta publike, ndërsa 26 miliardë dollarë të tjerë janë siguruar përmes shitjes private të aksioneve te kompani të teknologjisë.
Kjo marrëveshje e vlerëson Anthropic në rreth 1.5 trilion dollarë, duke e renditur mes kompanive më të vlefshme në botë.
Anthropic pritet të debutojë të enjten në bursën Nasdaq të New Yorkut, nën simbolin “ANT”.
E themeluar vetëm pesë vjet më parë nga ish-punonjës të OpenAI, kompania është përqendruar kryesisht në ofrimin e teknologjisë së Al për biznese.
Sipas të dhënave të publikuara, Anthropic ka afro 12 mijë klientë që gjenerojnë të paktën 100 mijë dollarë të ardhura secili në vit.
Megjithatë, rritja e shpejtë shoqërohet me kosto të mëdha.
Vetëm gjatë gjysmës së parë të vitit, kompania ka shpenzuar afro 9 miliardë dollarë për kapacitete kompjuterike dhe infrastrukturë.
Pavarësisht shqetësimeve për shpenzimet e larta dhe konkurrencën në sektorin e Al, interesi i investitorëve për Anthropic tregon se besimi në potencialin ekonomik të kësaj teknologjie mbetet i lartë.
Debutimi i saj në bursë konsiderohet një test i rëndësishëm për të ardhmen e investimeve në Al.