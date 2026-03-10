Antonio Costa: Ky vend, i vetmi fitues i Luftës në Lindjen e Mesme…

Ky zyrtar i lartë europian që guxon kundër Trump-it dhe marrëzisë së tij me Iranin
Rusia është i vetmi fitues i luftës në Lindjen e Mesme për sa i përket rritjes së çmimeve të energjisë dhe zbehjes së vëmendjes ndaj luftës në Ukrainë, tha të martën Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa, duke bërë thirrje për një zgjidhje diplomatike të konfliktit.
“Për momentin ka vetëm një fitues në këtë luftë – Rusia,” tha Costa në një fjalim para ambasadorëve të BE-së në Bruksel.
“Po fiton burime të reja për të financuar luftën e saj në Ukrainë ndërsa çmimet e energjisë rriten. Po përfiton nga devijimi i kapacitetit ushtarak që përndryshe mund të dërgohej për të mbështetur Ukrainën. Po përfiton gjithashtu nga vëmendja e zvogëluar ndaj frontit ukrainas ndërsa konflikti në Lindjen e Mesme merr në qendër të vëmendjes.”
Costa theksoi nevojën që BE të mbrojë rendin ndërkombëtar të bazuar në rregulla, të cilin ai tha se tani po sfidohet nga Shtetet e Bashkuara, dhe bëri thirrje që të gjitha palët në Lindjen e Mesme të kthehen në tryezën e negociatave.
“Bashkimi Evropian qëndron me popullin e Iranit që po vuan. Ne mbështesim të drejtën e tyre për të jetuar në paqe dhe për të përcaktuar të ardhmen e tyre”, tha ai, duke bërë thirrje për mbrojtjen e civilëve dhe sigurinë bërthamore.
“Liria dhe të drejtat e njeriut nuk mund të arrihen me bomba. Vetëm ligji ndërkombëtar i mbështet ato”, tha ai.
“Ne duhet të shmangim përshkallëzimin e mëtejshëm. Një rrugë e tillë kërcënon Lindjen e Mesme, Evropën dhe më gjerë”, përfundoi Costa. /tesheshi