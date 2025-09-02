Anulohet seanca ndaj Haxhiut, Lekajt, Kadajt e Baftiut për gazin lotsjellës

Me kërkesë të ish-deputetes Besa Baftiu, është anuluar seanca e së martës në Gjykatën Themelore në Prishtinë, në rastin në të cili bashkë me ish-ministren e Drejtësisë, Albulena Haxhiu dhe ish-deputetët Pal Lekaj dhe Donika Kadaj-Bujupi akuzohen për posedim të gazit lotsjellës në Kuvendin e Kosovës më 2016.
Kështu kanë konfirmuar nga zyra e gjykatësit Bujar Ahmeti.
Në këtë rast, ish-ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu, ish-deputetët Pal Lekaj, Donika Kadaj-Bujupi dhe Besa Baftiu, akuzohen për posedim të gazit lotsjellës në Kuvendin e Kosovës më 2016.
Gjykata Themelore në Prishtinë i pati liruar të katërtit më 2021, por Apeli riktheu çështjen në rigjykim.
Sipas aktakuzës së ngritur më 8 prill 2016, Pal Lekaj, Besa Baftiu, Donika Kadaj-Bujupi dhe Albulena Haxhiu akuzohen se pa autorizim kishin poseduar bombola të gazit lotsjellës.
Në aktakuzë thuhet se më 19 shkurt 2016, rreth orës 12:20, në hollin e Kuvendit e Kosovës, pas pauzës së punimeve të Kuvendit, derisa të akuzuarit ishin duke u kthyer në sallë, gjatë kontrollit nga ana e punëtorëve të sigurimit të Kuvendit, tek të akuzuarit ishin gjetur dhe sekuestruar nga një bombolë e gazit lotsjellës, të cilën e mbanin pa autorizim.
Për këto veprime, katër të akuzuarit ngarkohen se secili veç e veç kanë kryer veprën penale “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve” nga neni 374, paragrafi 1, të Kodit Penal./BetimipërDrejtësi