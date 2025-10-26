Anwar bën thirrje për unitet në hapjen e samitit të ASEAN-it

Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim welcomes the leaders of fellow South East Asian nations, including the latest member state, East Timor, headed by Prime Minister Xanana Gusmao (fifth from left) [How Hwee Young/EPA]

Kryeministri i Malajzisë, Anwar Ibrahim, u bëri thirrje vendeve anëtare të ASEAN-it të ruajnë unitetin, përshtatshmërinë dhe qëllimin e përbashkët përballë një situate globale gjithnjë e më të pasigurt.

Gjatë fjalës së tij në hapjen e samitit, Anwar theksoi se “udhëheqja nuk është çështje rutine, por zgjedhje – për të përcaktuar përparësitë, për të rinovuar ndjenjën e qëllimit të ASEAN-it dhe për të ndërtuar një rrugë që pasqyron shpresat e popujve tanë”.

“ASEAN nuk duhet të qëndrojë në vend,” shtoi ai, duke theksuar se “rritja e mbrojtjes dhe ndryshimet në zinxhirët e furnizimit na kujtojnë se qëndrueshmëria varet nga aftësia për t’u përshtatur.” /mesazhi

