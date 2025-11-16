Apple prezanton “iPhone Pocket” – aksesor luksoz që ka ndezur reagimet në rrjet

Apple ka prezantuar një aksesor të ri për iPhone, të quajtur “iPhone Pocket”, i krijuar në bashkëpunim me shtëpinë e njohur japoneze të modës Issey Miyake.
Produkti, i cili vjen në një edicion të kufizuar, është konceptuar si një mbajtëse elegante për telefonin dhe është inspiruar nga ideja e “një cope prej letre” që vishet lehtësisht në trup.
Aksesorët janë të punuar me materiale elastike si najloni dhe poliesteri, me një dizajn plis-based (pleated), tipik për stilin e Miyake. “iPhone Pocket” do të ofrohet në dy versione: një model me rrip të gjatë, që mund të vishet si çantë krahu apo shpine, me çmim 229.95 dollarë, dhe një variant më i shkurtër, i dedikuar për kyçin e dorës apo për t’u lidhur në çantë, që kushton 149.95 dollarë.
Sipas kompanisë, aksesorët janë të përshtatshëm për çdo model iPhone dhe do të dalin në shitje duke filluar nga data 14 nëntor 2025 në dyqane të përzgjedhura dhe online.
Në rrjetet sociale produkti ka shkaktuar reagime të shumta, kryesisht për shkak të çmimit të lartë. Shumë përdorues e kanë përshkruar atë si “një çorap telefoni për 230 dollarë”, ndërsa analistët e teknologjisë theksojnë se ky është një hap i Apple drejt aksesorëve të modës së lartë, duke e kthyer telefonin në një objekt gjithnjë e më të vlefshëm.
Megjithë debatet, prezantimi i “iPhone Pocket” pritet të tërheqë vëmendjen e konsumatorëve që kërkojnë produkte të veçanta dhe ekskluzive, duke forcuar më tej praninë e Apple në tregun e modës dhe teknologjisë.