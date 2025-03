Apple sjell “Tap to Pay” në më shumë vende Europiane

Madje Apple ka pranuar që përdoruesit të përdorin aplikacione të palëve të treta për pagesat përveç Apple Pay. Kështu përdoruesit Europianë do të mund të përdorin platforma të tjera si Stripe.

Apple solli teknologjinë e saj Tap to Pay për iPhone në disa vende Europiane ku përfshihen Finlanda, Hungaria, Polonia, Portugalia dhe Zvicra. Falë saj përdoruesit tashmë mund të bëjnë pagesa contactless.

Funksionon me kartat e kreditit dhe debitit, Apple Pay dhe disa platforma pagesash të palëve të treta. Kjo e fundit ka qenë një problem me Apple sepse kompania lejoi zhvilluesit të aksesonin teknologjinë NFC, që fuqizon Tap to Pay, vetëm pas presionit rregullator të Bashkimit Europian.

Falë rregulloreve të ashpra të BE-së dhe Aktit të Tregjeve Dixhitale të rajonit (DMA), Amerika gjithashtu ka hyrë në akt.

Kohët e fundit, kompania hapi teknologjinë e saj NFC për zhvilluesit e palëve të treta në SHBA dhe Kanada. Ky funksionalitet erdhi në një përditësim të softuerit si pjesë e iOS 18.1.