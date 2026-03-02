Aprilia dominon garën e parë të MotoGp në Tajlandë

Sezoni i ri i MotoGP nisi me zhvillime të forta në Grand Prix të Tajlandës, ku Aprilia mori kontrollin e garës dhe la pas një fundjavë zhgënjyese për motoristin Ducati.
Gara prodhoi një ndryshim të menjëhershëm të balancave në kampionat dhe sinjalizoi një fillim sezoni me dinamikë të re në elitën e motociklizmit botëror.
Marco Bezzecchi realizoi një paraqitje të qëndrueshme nga nisja deri në vijën e finishit, duke e shndërruar pozicionin e poleve në fitore dhe duke reaguar në mënyrën më të mirë pas incidentit në garën sprint të një dite më parë. Italiani menaxhoi ritmin dhe degradimin e gomave me efikasitet, duke krijuar diferencë të qartë ndaj ndjekësve dhe duke e mbyllur garën me 5.5 sekonda avantazh.
Në anën tjetër, për motoristin Ducati fundjava mori drejtim negativ.
Marc Marquez, që startoi nga pozita e dytë, humbi terren që në xhiron e parë dhe më pas u përball me një problem teknik në gomën e pasme, i cili e nxori përfundimisht nga gara. Ishte një zhvillim që ndikoi drejtpërdrejt në rezultatin final dhe i dha fund një serie të gjatë prezencash në podium për ekipin italian.
Gara solli duel të drejtpërdrejtë mes motoristëve Pedro Acosta dhe Raul Fernandez për pozitat e podiumit, me të cilën Acosta arriti të sigurojë vendin e dytë pas një menaxhimi më të mirë të ritmit në fazën përfundimtare, Fernandez e mbylli i treti.
Ndërsa renditja përfundimtare theksoi dominimin e Aprilia-s në këtë garë hyrëse, me katër motoristë të saj brenda pesëshes së parë.
Fabio Di Giannantonio ishte motoristi më i renditur i Ducati, në pozitën e gjashtë, me diferencë të konsiderueshme nga kreu. Pas tij u renditën Brad Binder dhe Franco Morbidelli, ky i fundit me rikuperim të dukshëm pas një starti jo optimal.
Zhvillime pati edhe në kampet e tjera. Joan Mir nuk arriti ta përfundojë garën, ndërsa Yamaha vazhdoi të përballet me sfida në konfigurimin e ri teknik, me Fabio Quartararo jashtë ritmit të grupit të parë dhe Toprak Razgatlioglu në pjesën e poshtme të renditjes.
Pas kësaj gare, motoristi Acosta merr kryesimin e kampionatit me avantazh minimal pikësh, ndërsa Aprilia dërgon sinjal të qartë për objektivat e sezonit. Për Ducati, rezultati në Tajlandë hap nevojën për rishikim të qasjes teknike dhe menaxhimit të garës në vijim.
Me një start të tillë, sezoni i ri i MotoGP paralajmëron rivalitet të hapur dhe garë të ngushtë në javët që vijnë.