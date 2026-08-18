Arabia Saudite dënon sulmin me dron në rezidencën e kryeministrit rajonal kurd të Irakut

Arabia Saudite dënoi ashpër një sulm me dron që synonte zyrën e Masrour Barzanit, kryeministrit të Qeverisë Rajonale Kurde të Irakut (KRG), duke e përshkruar atë si një “shkelje të hapur” të sovranitetit të Irakut, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Ministria e Jashtme ripohoi refuzimin e Mbretërisë së “operacioneve armiqësore që synojnë figura politike dhe veprime të tjera që mund të minojnë institucionet shtetërore të Irakut ose të destabilizojnë sigurinë dhe stabilitetin e vendit”.
Ai gjithashtu përsëriti kundërshtimin e tij ndaj ndërhyrjes në punët e brendshme të vendeve, shkeljeve të sovranitetit të tyre dhe veprimeve në kundërshtim me parimet e fqinjësisë së mirë dhe të drejtën ndërkombëtare.
Deklarata saudite vjen pas një sulmi me dron që synoi rezidencën dhe zyrën private të Barzanit në Irakun verior dje, duke bërë që Bagdadi të kërkojë një sqarim zyrtar nga Teherani mbi incidentin.
Ministri i Jashtëm irakian, Fuad Hussein e dënoi sulmin si “të pajustifikuar” dhe “përshkallëzim të rrezikshëm”, ndërsa kërkoi sqarim të qëndrimit zyrtar të Iranit.
Irani mohoi përfshirjen dhe e dënoi sulmin. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Esmaeil Baqaei e përshkroi incidentin si një “zhvillim shumë të dyshimtë” dhe paralajmëroi kundër përpjekjeve për të dëmtuar marrëdhëniet midis Iranit dhe Irakut.