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Arabia Saudite dhe Pakistani riafirmojnë angazhimin për të forcuar bashkëpunimin sipas Paktit të Mekës

Ministrat e Jashtëm të Arabisë Saudite dhe Pakistanit kanë riafirmuar angazhimin e tyre për të forcuar bashkëpunimin sipas Paktit të Mbrojtjes së Mekës, sipas një deklarate nga Islamabad të martën, transmeton Anadolu.

Ministri i Jashtëm saudit, Princi Faisal bin Farhan dhe homologu i tij pakistanez, Ishaq Dar, i bënë komentet gjatë një takimi në New York ku dyshja do të marrë pjesë në sesionin e 81-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, tha Ministria e Jashtme e Pakistanit në një deklaratë në platformën e mediave sociale amerikane X.

Dy ministrat e jashtëm “diskutuan çështjet që kanë të bëjnë me Marrëveshjen e Përbashkët të Mbrojtjes së Mekës dhe ripohuan angazhimin e tyre për forcimin e bashkëpunimit sipas marrëveshjes dhe avancimin e paqes, stabilitetit dhe sigurisë rajonale”, thuhet në deklaratë.

Pakistani dhe Arabia Saudite nënshkruan vitin e kaluar një pakt dypalësh të mbrojtjes, i cili më pas çoi në nënshkrimin e një marrëveshjeje trepalëshe për mbrojtjen muajin e kaluar, duke përfshirë Turqinë.

Dar shprehu “solidaritetin e palëkundur të Pakistanit me Mbretërinë dhe dënoi sulmet e fundit që synojnë Arabinë Saudite”.

Në javët e fundit, Arabia Saudite është përballur me sulme nga grupi Huthi i Jemenit dhe të dy palët janë përfshirë në sulme ajrore, raketore dhe drone në mes të luftës së vazhdueshme SHBA-Iran.

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