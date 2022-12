Arabia Saudite do të ndërtojë një prej aeroporteve më të mëdhenj në botë

Aeroporti Ndërkombëtar i Mbretit Salman, që do të ndërtohet në kryeqytetin Riyadh, do të ketë të paktën gjashtë pista paralele, duke bërë të mundur kalimin e 185 milionë pasagjerëve çdo vit deri në vitin 2050.

I ndërtuar mbi aeroportin aktual ndërkombëtar “King Khalid”, struktura e re është projektuar nga Foster + Partners, të cilët e cilësuar si një “aerotropolis”.

Kjo nuk është risi për vendin që është shtëpia e aeroportit më të madh në botë, Aeroporti Ndërkombëtar Mbreti Fahd në Dammam, 250 milje në verilindje të Riyadh-it.

Deri në vitin 2030, drejtuesit e aeroportit synojnë që të transportojë 120 milionë pasagjerë në vit, përpara se kapaciteti të rritet me 50% gjatë dy dekadave në vijim.

Po ashtu, planifikohet trajtimi i 3.5 milionë ton ngarkesë në vit deri në vitin 2050. Seif A. Bahaa Eldin, një partner i lartë në Foster + Partners, tha në një deklaratë se qëllimi është që aeroporti të ndihmojë vetë kryeqytetin që të bëhet një “qendër globale e kreativiteti dhe inovacioni”. /a2cnn

