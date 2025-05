Arabia Saudite do të presë 1.000 haxhilerë nga të afërmit e dëshmorëve dhe të plagosurve palestinezë

Arabia Saudite njoftoi se do të presë 1.000 persona nga të afërmit e martirëve dhe të plagosurve palestinezë të cilët do të kryejnë Haxhin, transmeton Anadolu.

Në një artikull nga agjencia saudite e lajmeve SPA u dha informacion lidhur me palestinezët që do të kryejnë Haxhin si pjesë e programit “Mysafirët e Xhamisë së Shenjtë” të organizuar nga Ministria e Çështjeve Islame e Arabisë Saudite me udhëzimet e mbretit saudit, Salman bin Abdulaziz.

Raportohet se 1.000 persona nga të afërmit e dëshmorëve dhe të plagosurve palestinezë që do të kryejnë Haxhin do të priten në kuadër të programit dhe se janë planifikuar të gjitha fazat, nga mbërritja e mysafirëve në Arabinë Saudite deri në kthimin e tyre në Palestinë.