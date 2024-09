Arabia Saudite nuk do ta njohë Iz’raelin pa një shtet pa’lestinez

Princi i kurorës Mohammed bin Salman tha të mërkurën se Arabia Saudite nuk do ta njihte Izraelin pa një shtet palestinez dhe dënoi ashpër “krimet e okupimit izraelit” kundër popullit palestinez.

“Mbretëria nuk do të ndalojë punën e saj të palodhshme drejt krijimit të një shteti të pavarur palestinez me Jerusalemin Lindor si kryeqytet dhe ne pohojmë se Mbretëria nuk do të vendosë marrëdhënie diplomatike me Izraelin pa këtë”, citohet të ketë thënë Princi i Kurorës, i njohur si MBS.

Ai theksoi se kauza palestineze mbetet një prioritet kryesor për Arabinë Saudite dhe shprehu mirënjohjen për kombet që e kanë njohur shtetin palestinez.

MBS tha se Arabia Saudite synon të rrisë sigurinë rajonale dhe ndërkombëtare përmes zgjidhjeve diplomatike, duke theksuar angazhimin e Mbretërisë ndaj një politike të fqinjësisë së mirë.