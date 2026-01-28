Arabia Saudite: Nuk do të lejojmë përdorimin e hapësirës ajrore apo territorit tonë kundër Iranit

Arabia Saudite ka deklaruar se nuk do të lejojë që hapësira e saj ajrore apo territori i saj të përdoren për veprime ushtarake kundër Iranit.
Princi i Kurorës, Mohammed bin Salman, tha se Mbretëria respekton sovranitetin e Iranit dhe mbështet çdo përpjekje që synon zgjidhjen e mosmarrëveshjeve përmes dialogut dhe mjeteve paqësore.
Sipas tij, Arabia Saudite është e përkushtuar për ruajtjen e stabilitetit rajonal dhe kundërshton përshkallëzimin e tensioneve apo përfshirjen në konflikte ushtarake që mund të rrezikojnë sigurinë e rajonit.
Deklarata vjen në një kohë tensionesh të shtuara në Lindjen e Mesme, ku disa vende janë të shqetësuara për pasojat e mundshme të përplasjes mes Iranit dhe kundërshtarëve të tij. Arabia Saudite ka theksuar se do të vazhdojë të mbështesë zgjidhje diplomatike dhe respektimin e së drejtës ndërkombëtare. /mesazhi