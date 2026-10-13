Arabia Saudite paralajmëron Huthit për pasojat e sulmeve ndaj aeroporteve dhe qyteteve të Mekës e Medinës

Kabineti i Arabisë Saudite paralajmëroi se grupi Huthi do të përballet me pasoja për sulmet e përsëritura ndaj aeroporteve të mbretërisë dhe qyteteve të shenjta Mekë dhe Medinë, duke theksuar se nuk do të lejojë kërcënime ndaj sigurisë së saj ose lirisë së lundrimit detar, transmeton Anadolu.
Në deklaratën e publikuar nga Agjencia Zyrtare Saudite e Shtypit (SPA), Kabineti dënoi sulmet e përsëritura të Huthive ndaj personave që vizitojnë Dy Xhamitë e Shenjta në Mekë dhe Medinë, si dhe ndaj objekteve civile dhe ekonomike.
Kabineti tha se grupi do të “përballet me pasojat e krimeve dhe sulmeve të tij të përsëritura e të rënda”.
Mbretëria “nuk do të lejojë kërcënime ndaj sigurisë së saj ose lirisë së lundrimit detar në Detin e Kuq dhe Ngushticën Bab el-Mandeb”, thuhet në deklaratë.
Gjithashtu, Kabineti shprehu mirënjohje për vendet dhe organizatat ndërkombëtare që kanë dënuar sulmet e grupit.