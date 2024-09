Arabia Saudite rihap ambasadën në Siri, duke përfunduar pajtimin me regjimin e Asadit

Arabia Saudite ka rihapur zyrtarisht ambasadën e saj në kryeqytetin e Sirisë, Damask, duke shënuar një hap të rëndësishëm në pajtimin e vitit të kaluar midis të dy vendeve pas më shumë se një dekade izolimi diplomatik.

Në një pritje të mbajtur në hotelin Four Seasons të Damaskut të hënën, i Ngarkuari me Punë të Arabisë Saudite, Abdullah Al-Harith, deklaroi se rihapja e misionit diplomatik të Mbretërisë në Siri “përfaqëson një moment të rëndësishëm në historinë e marrëdhënieve midis dy vendeve tona vëllazërore”. Ai gjithashtu theksoi përkushtimin e Riadit për zhvillimin e marrëdhënieve dypalëshe me Damaskun.

Masa u mirëprit nga zyrtarët sirianë që ishin të pranishëm në pritje, me Ndihmës Ministrin e Punëve të Jashtme dhe Emigrantët e Sirisë, Ayman Raad, duke theksuar “marrëdhëniet e thella vëllazërore dhe lidhjet shoqërore” midis dy vendeve.

Rihapja e ambasadës saudite në Damask vjen një vit pasi Siria rihapi ambasadën e saj në Riad, duke përmbushur pajtimin e tyre dhe rivendosjen e marrëdhënieve dypalëshe diplomatike mes një shtytje më të gjerë rajonale për të normalizuar edhe një herë marrëdhëniet me regjimin e presidentit sirian Bashar Al-Assad.