Araghchi: “Krenaria e një kombi është më e çmuar se çdo gjë”

Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, ka publikuar një foto në Instagram ku shihet duke u pikëlluar pranë arkivolit të komandantit të vrarë të Gardës Revolucionare, Hossein Salami.

Në përshkrimin e fotos, e cila është pjesë e një galerie imazhesh nga funerali shtetëror i mbajtur sot në Teheran për komandantë ushtarakë, shkencëtarë bërthamorë dhe civilë të vrarë gjatë sulmeve izraelite që nisën më 13 qershor, Araghchi shkroi:

“Krenaria e një kombi është më e çmuar se çdo gjë.”

Ai theksoi se Irani, përballë dy fuqive bërthamore – Izraelit dhe SHBA-së – ka mbrojtur veten me dinjitet dhe vendosmëri.

“Sot, iranianët, në mes të një rezistence heroike ndaj dy regjimeve të armatosura me armë bërthamore, e kanë ruajtur nderin dhe krenarinë e tyre, dhe tani shikojnë nga e ardhmja më me krenari, më me nder dhe më me vendosmëri se kurrë më parë.”

Izraeli nuk e ka pranuar zyrtarisht se zotëron armë bërthamore, por besohet gjerësisht se i ka ato. Ndërkohë, SHBA, aleati më i ngushtë i Izraelit, u përfshi drejtpërdrejt në fushatën ajrore më 22 qershor, duke bombarduar tre objekte kyçe bërthamore iraniane. /mesazhi