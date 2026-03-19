Argjentina tërhiqet zyrtarisht nga Organizata Botërore e Shëndetësisë

Argjentina është tërhequr zyrtarisht nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, një vit pasi njoftoi zyrtarisht vendimin e saj, siç u konfirmua nga Ministri i Jashtëm Pablo Quirno në X.
“Sot tërheqja e Argjentinës nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) hyn në fuqi, një vit pas njoftimit zyrtar të bërë nga vendi ynë”, tha Quirno, duke kujtuar se njoftimi u bë më 17 mars 2025 sekretarit të përgjithshëm të OKB-së.
“Në përputhje me dispozitat e Konventës së Vjenës mbi të Drejtën e Traktateve, tërheqja bëhet një vit më vonë”, shtoi ai.
Pavarësisht tërheqjes, qeveria siguroi se “do të vazhdojë të promovojë bashkëpunimin ndërkombëtar në shëndetësi përmes marrëveshjeve dypalëshe dhe në nivele rajonale, duke mbrojtur plotësisht sovranitetin e saj dhe aftësinë e saj për të vendosur për politikat shëndetësore”.
Vendimi u justifikua në atë kohë nga presidenti Javier Milei dhe ekipi i tij si një përgjigje ndaj “dallimeve të thella” me OBSH-në gjatë pandemisë COVID-19.
Presidenti e quajti agjencinë “të ligë dhe krahun zbatues të asaj që ishte eksperimenti më i madh në kontrollin shoqëror në histori”.