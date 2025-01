Armëpushimi në Gaza, kafe falas në Prishtinë

Në Prishtinë, pronari i një lokali ka vendosur që të enjten t’u dhurojë pije falas klientëve. Shkak për këtë u bë një armëpushim i arritur mes Izraelit dhe Hamasit. Pronari i këtij lokali, Fahurdin Hashani, thotë se dhuna nuk sjell zgjidhje, ndërsa nga kjo luftë po e pësojnë dy popujt. Këtë iniciativë, e mirëpriten prishtinasit.

Është çaji i radhës për klientët.

Por as për të e as për kafet, myshterinjtë e “Begler” kafe në Prishtinë, nuk do të paguajnë.

Kjo pasi pronari i këtij lokali, vendosi që të enjten t’i dhuroj pijet falas.

Shkak për këtë, u bë armëpushimi i arritur mes Izraelit dhe Hamasit të mërkurën.

“Është arritur njëfarë pushimi dhe paqeje mes Palestinës dhe Izraelit dhe kur e pash gëzimin e fëmijëve dhe nënave atje, atë përjetim u mundova ta përjetoj edhe unë. Bajram është atje, dhe thashë ta shijojmë. Atë çfarë pata mundësi ta bëj, është të japim falas pijet, çajin dhe kafen”, u shpreh Fahrudin Hashani, pronar i një lokali në Prishtinë.

Ai thotë se u dëshmua që dhuna mes dy popujve nuk është zgjidhje.

“Dhuna nuk është zgjidhje, zgjidhja është në bisedime, në paqe mes popujve. Dhuna e kemi parë që sado që është shtuar, vetëm se është keqësuar gjendja. Paqja sjell qetësi, për të dy anët, palestinezët dhe izraelitët. Palestinezët u maltretuan shumë, por edhe izraelitët nuk patën jetë të qetë, i kemi parë në bunkerë”, thotë Hashani.

E ata që i shërbyen klientëve, thonë se këta të fundit e mirëpritën këtë iniciativë.

“Është pritur shumë mirë, jo në aspektin që ka çuar peshë puna e parave, por solidarizimi me Gazën”, thotë Hasan Shabani.

Paqe mes dy popujve, po urojnë edhe klientët.

Ndryshe, Izraeli dhe Hamasi kanë arritur marrëveshje të mërkurën për ndaljen e luftimeve në Rripin e Gazës dhe për këmbimin e pengjeve izraelite me të burgosur palestinezë.