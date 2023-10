Armëpushimi nuk është përgjigja, thotë Shtëpia e Bardhë, pavarësisht rritjes së numrit të viktimave të civilëve

SHBA nuk beson se një armëpushim midis Izraelit dhe Hamasit është aktualisht “përgjigja e duhur”, thotë zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, John Kirby.

Zyrtari u pyet në një konferencë në Shtëpinë e Bardhë në lidhje me qëndrimin e SHBA-së për një armëpushim, pasi ajo votoi kundër një rezolute të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së që bën thirrje për pauza humanitare të premten.

“Ne nuk besojmë se një armëpushim është përgjigja e duhur tani,” tha Kirby. “Ne besojmë se një armëpushim tani i sjell përfitim Hamasit dhe Hamasi është i vetmi që do të përfitonte nga kjo tani”.

Sulmet izraelite kanë vrarë më shumë se 8,000 palestinezë që nga 7 tetori, pothuajse gjysma e tyre fëmijë, dhe numri i të vdekurve pritet të rritet me shpejtësi ndërsa Izraeli zgjeron operacionet e tij tokësore në Gaza.

Kirby tha se në vend të një armëpushimi, administrata amerikane po bënte presion për “pauza humanitare të përkohshme, të lokalizuara për ndihmën dhe që njerëzit të largoheshin”. /mesazhi

John Kirby: “We do not believe that a ceasefire is the right answer right now. We believe that a ceasefire right now benefits Hamas.” pic.twitter.com/y9sPCFbbny

— The Post Millennial (@TPostMillennial) October 30, 2023